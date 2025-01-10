新华社东京1月9日电（记者钱铮）日本厚生劳动省9日公布的数据显示，2024年最后一周（12月23日至29日）全国定点医疗机构平均报告流感病例64.39例，是前一周的约1.5倍，是去年同期的近3倍，该同时期病例数为过去10年的最高纪录。

数据显示，这一周日本全国约5000个定点医疗机构共报告流感病例317812例，平均每个机构报告64.39例，而前一周平均报告42.66例。这一周日本全国共有1838所托幼机构和中小学校因流感关闭学校、全年级停课或全班停课。

从2024年10月21日至27日这一周开始，日本流感病例数连续10周增长，并且在12月16日至22日这一周达到流感流行警报级别（平均每个定点医疗机构报告30例），而在12月23日至29日这一周的机构平均报告病例数更是达到警报级别的两倍多。日本全国47个都道府县有43个达到流感流行警报级别，其中大分县达到平均每个机构报告104.84例，是1999年开始采用现行统计方法以来的最高纪录。京都府、爱知县、佐贺县等多地机构平均报告的流感病例数也创下1999年以来的最高纪录。

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