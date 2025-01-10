打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本流感病例数创10年来同期最高纪录

2025年01月10日09:04 | 来源：新华网
小字号

新华社东京1月9日电（记者钱铮）日本厚生劳动省9日公布的数据显示，2024年最后一周（12月23日至29日）全国定点医疗机构平均报告流感病例64.39例，是前一周的约1.5倍，是去年同期的近3倍，该同时期病例数为过去10年的最高纪录。

数据显示，这一周日本全国约5000个定点医疗机构共报告流感病例317812例，平均每个机构报告64.39例，而前一周平均报告42.66例。这一周日本全国共有1838所托幼机构和中小学校因流感关闭学校、全年级停课或全班停课。

从2024年10月21日至27日这一周开始，日本流感病例数连续10周增长，并且在12月16日至22日这一周达到流感流行警报级别（平均每个定点医疗机构报告30例），而在12月23日至29日这一周的机构平均报告病例数更是达到警报级别的两倍多。日本全国47个都道府县有43个达到流感流行警报级别，其中大分县达到平均每个机构报告104.84例，是1999年开始采用现行统计方法以来的最高纪录。京都府、爱知县、佐贺县等多地机构平均报告的流感病例数也创下1999年以来的最高纪录。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部