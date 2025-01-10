新华社恩贾梅纳1月9日电 题：中非真朋友，共逐现代化之梦

新华社记者王泽

“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。”2024年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出中非要携手推进“六个现代化”、推进实施“十大伙伴行动”，非方对此反响热烈。2025年开年，中共中央政治局委员、外交部长王毅应邀访问非洲四国，推动落实中非合作论坛北京峰会成果，深化各领域务实合作，推动中非关系持续深入发展。中国外长连续35年年初首访非洲，充分体现中非传统友谊历久弥新，中国对非友好合作一以贯之，见证着中非在现代化道路上并肩前行，印证了“同路人才是真朋友”的深刻内涵。

这是在北京国家会议中心附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识（2024年9月5日摄）。新华社记者李鑫摄

中非真朋友，体现在中非友好穿越时空、跨越山海、薪火相传。无论是在争取民族独立解放的峥嵘岁月里，还是在谋求互利合作的共同发展历程中，中非双方始终相互理解、相互信任、相互支持、相互帮助。中国人民不会忘记，50多年前，以非洲国家为代表的广大发展中国家把中国“抬进”联合国。正是在中国率先发声支持下，2024年11月，非盟首次作为正式成员参加G20峰会。支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，积极参与非洲加强维护和平安全能力建设，举行中非团结抗疫特别峰会……中国真心实意地支持非洲。同样，“坚定恪守一个中国原则”“坚定支持中方在涉台、涉港、涉藏、人权等核心利益问题上的立场”“坚定支持中国政府为实现国家完全统一所作的努力”……在涉及中国核心利益和重大关切问题上，非洲国家态度坚决、立场鲜明。

2024年中非合作论坛北京峰会上，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，中非友好合作站上新起点。

中非真朋友，体现在中非合作互利共赢、硕果累累。中非关系最大的“义”，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。中非合作论坛为促进非洲发展、改善非洲民生发挥了重要作用，已经成为中非团结合作的标识、南南合作的旗帜、引领国际对非合作的样板。论坛成立25年来，中方帮助非洲建设了10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。仅过去3年就为非洲创造了超过100万个就业岗位。在非洲实施的粮食、供水、教育等民生项目，更惠及广大非洲人民。

2023年，中非贸易额达2821亿美元，中国连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位；截至2023年年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元，是非洲最主要的外资来源国之一；第七届中国国际进口博览会支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区；2024年12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇……中国用实际行动与非洲共享发展机遇。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，中国的零关税举措将帮助最不发达国家产品进入中国大市场，带动非洲经济发展并助力其减贫进程。

2024年1月11日，中国第15批援科摩罗医疗队队长潘春熹在位于科摩罗首都莫罗尼的马鲁夫医院内为患者看病。新华社记者王冠森摄

中非真朋友，体现在彼此携手并肩，共逐现代化之梦。当前，中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，非洲也正经历新的觉醒，朝着非盟《2063年议程》描绘的现代化目标稳步迈进。2024年中非合作论坛北京峰会成功举行后，中非携手合作、团结奋进迎来新的历史机遇。

2025年,中非合作论坛迎来成立25周年，今年将以召开论坛成果落实协调人部长级会议为重点，推动峰会成果落实取得更多“早期收获”；明年将共同举办中非开启外交关系70周年、“中非人文交流年”等活动，通过召开论坛第18届高官会，推动峰会成果落实“中段加速”；2027年将以筹备第10届部长级会议为牵引，推动峰会成果落实“全面收官”……中非合作论坛这块“金字招牌”越擦越亮，中非共赴现代化不断迈出新步伐。

交得其道，千里同好。中非加强团结合作，共同维护发展中国家的正当权益，符合历史正义，符合时代潮流，也符合中非28亿人民的共同愿望。中非同心同向、携手共进，必将凝聚起磅礴力量，掀起“全球南方”的现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

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