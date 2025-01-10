新华社首尔1月9日电 题：韩国政局动荡下的民意极化

新华社记者陆睿 孙一然 杨畅

8日，首尔寒风凛冽。韩国总统官邸附近的大规模通宵集会仍在持续。被停职总统尹锡悦的支持者和反对者被警方用巴士分隔。总统官邸外围筑起带刺铁丝网，多辆巴士在周围充当路障。

这场集会的导火索源于首尔西部地方法院7日批准延长针对尹锡悦的逮捕令期限。8日，韩国国会再次否决调查尹锡悦的“内乱特检法”和调查总统夫人的“金建希特检法”，导致集会对峙局面升级。分析人士指出，围绕尹锡悦相关案件审理，韩国民意正呈现极化趋势，社会矛盾恐将加剧。韩国民意变化也将对宪法法院审理和裁决总统弹劾案产生一定影响。

民众担忧国计民生

去年12月初的“紧急戒严令”风波已过去一月有余，韩国政局的动荡逐渐波及民众的工作与生活，还引发民众对民生的担忧和制度的反思。

1月3日，尹锡悦的支持者在韩国首尔龙山区汉南洞的总统官邸附近举行集会，警察在集会附近执勤。新华社记者 姚琪琳 摄

首尔市民金显洙告诉记者，相较于政治，民众生计更为紧迫。因国内政局不稳，他在公司负责的海外业务对接被迫取消，他还担心之后房租上涨，“大家的焦虑不安在增加”。京畿道居民李承根说，政局动荡增加了经济不确定性，导致韩元贬值，汇率的变化令许多人取消了海外旅行计划。

不少韩国民众也在反思制度上的弊端。金显洙认为，国会和政府各自为政，让国家治理陷入停滞。李承根说，执政党和在野党持续对立，他们关心各自利益，而非为国家长远着想，这加深了民众的无奈与失望。他希望对韩国现有政治体系和运作方式进行深层次改革。

京畿道居民洪诚彬则表示，政局动荡会让韩国国际声誉下降，这种负面因素很可能影响韩国的外来投资、外交关系等，导致韩国在国际竞争中处于不利地位。

民调是否反映民意？

围绕尹锡悦的去留，韩国民意正呈现出极化趋势。

据《韩民族日报》报道，韩国各大媒体日前发布的民调显示，有约七成受访者赞成弹劾尹锡悦。韩国民调机构“真实计量器”6日发布的民调也显示，有近六成受访者认为下届政府应由目前的在野党执政。

2024年12月4日，人们在韩国首尔举行集会，要求总统尹锡悦下台。新华社发（全休相摄）

首尔市民朴惠荣对记者表示，他身边的朋友普遍反对尹锡悦宣布戒严令，大部分人支持弹劾，但反对弹劾的也不在少数。“目前这种状态对韩国的发展毫无帮助，我希望能尽快恢复正常。”

有韩国保守派媒体指出，力挺尹锡悦的保守团体对其支持力度也在逐渐加大。

据“真实计量器”6日发布的民调，执政党国民力量党支持率上升至34.4%，恢复至戒严令风波前的水平。最大在野党共同民主党支持率下降至45.2%。两党支持率连续三周一升一降，差距缩小至10.8%。韩国舆论评价研究所日前发布民调显示，尹锡悦的支持率逐渐提升，自其被弹劾以来首次突破40%大关。

在民意极化背景下，民调数据本身也成为争论焦点。《韩民族日报》报道，包括韩国记者协会、广播记者联合会在内的8个媒体组织日前召开记者会称，韩国舆论评价研究所受保守媒体委托实施民调，调查方法不当，结果存疑。

民意会否影响审理？

宪法法院定于本月14日和16日就尹锡悦弹劾案分别进行第一次和第二次辩论。

国民力量党议员6日前往宪法法院抗议，该党院内代表权性东表示，宪法法院确定一周两次的正式辩论日期，带有预断性质，指责弹劾案审理“不公正、带有偏向性”。

这是2024年12月27日在韩国首都首尔的韩国宪法法院拍摄的尹锡悦弹劾案首次审前听证会现场。新华社/纽西斯通讯社

对此，宪法法院7日表示，宪法法院是根据国家主权者（国民）的意愿，为解决宪法纷争、维护宪法秩序而设立的审判机关。就尹锡悦弹劾案，宪法法院将“做出独立审判”，“审理过程将不问朝野，只关注国民”。韩国媒体报道说，该表态是在回应外界尤其是国民力量党对审判公正性的质疑。

韩国前青瓦台国政情况室室长权起植表示，宪法法院审理弹劾案时首要考虑的是法理分析。另有分析指出，尽管民意不会作为审理的关键依据，但高度统一的民意可能给宪法法院带来一定压力。

韩国民意接下来将如何变化还有待观察。美国智库大西洋理事会刊文称，“可以预见的是，在韩国民众等待宪法法院最终裁决的这段时间，公共舆论和政治辩论将会日趋激烈。”

(责编：苏缨翔、张悦)