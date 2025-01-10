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美国驻丹麦使馆：暂无在格陵兰岛增加军事存在计划

2025年01月10日08:56 | 来源：新华网
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新华社奥斯陆1月9日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：美国驻丹麦使馆9日表示，目前没有在丹麦自治领地格陵兰岛增加美国军事存在的计划。

美国驻丹麦使馆新闻发言人当天对媒体表示，目前没有计划要增加军事存在，“我们将继续与哥本哈根和努克（格陵兰岛首府）密切合作，以确保任何提议都符合我们的共同安全需求”。

丹麦外交大臣拉斯穆森9日表示，将于当天晚些时候向各党通报政府对特朗普涉格陵兰岛相关表态事件的应对情况。他强调，丹麦并未陷入外交危机，但目前局势严峻，丹麦王国“面临挑战”。“如果相关言论变成行动，危机可能就会出现。”

美国候任总统特朗普7日在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上称，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取巴拿马运河和格陵兰岛控制权的可能性。

美国国务卿布林肯8日下午在法国巴黎一场新闻发布会上表示，特朗普所言要控制格陵兰岛的事“不会发生”。布林肯在回答媒体提问时说，特朗普的相关言论“显然不是一个好主意”，或许更重要的是，“它显然不会发生”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

(责编：苏缨翔、张悦)

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