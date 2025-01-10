新华社圣保罗1月9日电（记者周永穗 娄忠昊）近期在巴西圣保罗州沿海地区出现腹泻及呕吐等症状的病例数大幅增长。巴西阿道夫·卢茨研究所8日称，在该州几个地区收集的人类粪便样本中检测到诺如病毒。

新年期间，圣保罗州沿海地区出现胃肠道感染症状的病例数大幅增长。据官方不完全统计，自2024年12月以来该地区超过1.1万人出现腹泻、恶心和呕吐等症状，导致当地对相关药物、益生菌和口服补液盐等的需求大幅增加，一些药品已经短缺。

阿道夫·卢茨研究所8日证实，在圣保罗州数地收集的人类粪便样本中检测到诺如病毒。该研究所指出，诺如病毒主要通过粪口传播，人口密集的地方可能出现感染病例激增的情况。

诺如病毒感染后主要症状为呕吐和腹泻，伴有腹痛、发热等。诺如病毒引发的急性胃肠炎是自限性疾病，多数症状较轻，不需要特殊治疗，休息2至3天可以康复。但对于婴幼儿、老年人，特别是有基础疾病的老年人，如出现频繁呕吐或腹泻，甚至脱水等严重症状，要及时就医。

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