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黎巴嫩军队总司令奥恩就任黎总统

2025年01月10日08:48 | 来源：新华网
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1月9日，在黎巴嫩首都贝鲁特，议会议员祝贺黎巴嫩军队总司令约瑟夫·奥恩（后排中）就任总统。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华社贝鲁特1月9日电（记者谢昊）据黎巴嫩国家通讯社报道，黎巴嫩军队总司令约瑟夫·奥恩9日就任黎第十四任总统。

奥恩在宣誓就职时表示，未来将推动一系列改革，保护黎巴嫩人民的权利，促进国家发展。奥恩说，他将致力于恢复国家机构的威望，加强安全部队作用，保护国家主权，并为黎巴嫩与邻国之间的关系注入新的活力。

奥恩表示，黎巴嫩将以开放、平等为原则，与东西方国家建立互信合作。他说：“我们将采取积极的中立态度，与阿拉伯国家建立最好的关系，同时努力恢复国家形象。”

以色列外交部长萨尔9日在社交平台上发文，对黎巴嫩在长期政治危机后成功选出新总统表示祝贺，并希望这一选择能够促进稳定，为黎巴嫩及其人民创造更加美好的未来，同时增进邻国之间的良好关系。

黎巴嫩议会9日投票选举奥恩为第十四任总统。投票结果显示，奥恩获得128名议员中的99票支持。此次选举结束了黎巴嫩总统职位空缺两年多的政治真空局面。

(责编：苏缨翔、张悦)

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