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乍得挫败针对总统府的袭击

2025年01月10日08:43 | 来源：新华网
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新华社恩贾梅纳1月9日电（记者王泽）乍得恩贾梅纳检察院9日发布公告说，安全部队8日晚挫败一起发生在首都恩贾梅纳、针对总统府的袭击。交火共造成20人死亡，包括18名袭击者和2名士兵。

公告说，当地时间8日19时45分左右，24名武装人员坐一辆车，假装车辆抛锚，趁机袭击了总统府大门前的执勤卫兵，并企图闯入总统府。交火致使2名士兵死亡，5名士兵受伤，18名武装人员遭击毙，6名武装人员受伤。

公告说，武装人员所涉罪行包括谋杀、故意伤害和殴打、企图破坏宪法秩序、破坏国家机构和国家安全、阴谋反对国家和参与叛乱罪。公告还说，调查已经启动，以缉拿所有煽动者和共同实施者。

8日晚，恩贾梅纳居民告诉新华社记者，20时左右从总统府方向传来激烈枪声。

随后，乍得外交部长兼政府发言人库拉马拉在社交媒体发布视频声明说，局势已在控制之中。

8日23时40分左右，库拉马拉在接受国家电视台采访时表示，一个24人武装团伙当晚对总统府发动袭击，18名袭击者和1名乍得士兵在交火中死亡。他说，“这个武装团伙携带枪和刀，袭击者喝了酒、吸了毒，”这些袭击者来自恩贾梅纳的一个区，“或许不是”恐怖分子。

(责编：苏缨翔、张悦)

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