新华社北京1月9日电 “中国龙与美洲豹越走越近”——中拉“双向奔赴”合作走深走实

新华社记者陈寅 朱婉君 黄顺达

2025年是中拉论坛正式运行10周年。由构想到现实，从理念到行动，中拉论坛已成为推进中拉整体合作、加强双方发展战略对接、构建中拉命运共同体的最重要平台。

10年来，在中拉论坛框架内，中国同越来越多拉美和加勒比伙伴携手，共同构建政治上真诚互信、经贸上合作共赢、人文上互学互鉴、国际事务中密切协作、整体合作和双边关系相互促进的中拉关系五位一体新格局，推动中拉合作迈上新台阶。

“愿美洲豹同中国龙越走越近。”这是越来越多拉美民众的共同心声。中拉正在跨越山海“双向奔赴”，在实现现代化的道路上跑出加速度，不断丰富中拉命运共同体的内涵和实践。

政治互信持续增进

“中拉论坛是新生事物，犹如一株破土而出的嫩苗，要长成参天大树，需要双方精心培育。”2015年1月8日，在北京举行的中拉论坛首届部长级会议开幕式上，习近平主席对中拉论坛的未来寄予厚望。

10年来，中拉双方充分发挥论坛平台作用，开展治理经验交流、发展实践分享、文化交流互鉴，推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远。截至目前，中拉论坛已成功举办三届部长级会议，中国与拉共体“四驾马车”举行了八轮外长对话会。

随着中拉论坛机制日臻成熟，论坛所涵盖的合作领域正在不断扩大。目前，中拉之间已在中拉论坛框架下形成并运行43个细分专业领域的分论坛，从农业生产到科技创新，从脱贫致富到绿色发展，从灾害治理到防务合作，从智库交流到反腐执法……中国同拉美和加勒比地区的各领域务实合作都取得丰硕成果，政治互信进一步加深。

中拉深入开展治国理政经验交流，探索符合各自国情的现代化道路。在2024年12月举行的第四届中拉政党论坛上，来自拉美和加勒比地区30个国家近100个政党和地区政党组织代表与中方探讨治国方略，希望学习借鉴中国式现代化的实践经验；2024年11月亚太经合组织利马会议期间，智利总统博里奇专门随身携带西文版《习近平谈治国理政》第四卷，当面请习近平主席签名留念；拉美地区议员研讨班、中拉地方政府合作论坛、中国－拉共体法治论坛、中国－拉美和加勒比合作发展研讨会、中拉论坛青年外交官研修班等活动接连举办，拓展了中拉交流对话的深度和广度。

在中国现代国际关系研究院拉美研究所研究员孙岩峰看来，过去10年间，中拉论坛从设想变为务实合作机制，推动中国同拉美国家的双边合作和中拉整体合作比翼双飞。中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟表示，中拉论坛凝聚了双方精诚合作的共识，提高了务实合作的效率。做大做强中拉论坛，符合中拉双方的共同利益。

经贸合作不断拓展

2024年12月以来，一艘艘满载智利车厘子的大型集装箱货轮跨越太平洋，陆续抵达广州、上海、天津等港口，在中国春节临近之际开启新一季“车厘子自由”。

据智利央行最新数据，2024年，智利出口额首次突破1000亿美元大关，其中车厘子出口额较上一年增长51.4％。凭借庞大的市场需求，中国已连续多年成为智利车厘子的最大出口目的地国。与此同时，厄瓜多尔香蕉、尼加拉瓜蜂蜜、洪都拉斯白虾等越来越多的拉美特色农产品也在不断丰富“中国餐桌”。

中国和拉美经济高度互补，中国稳居拉美第二大贸易伙伴国，也是智利、巴西、秘鲁等国第一大贸易伙伴。智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜等五个拉美国家已成为中国的自贸伙伴。去年以来，中国还同洪都拉斯签署了自贸协定早期收获安排，同秘鲁实质性完成自贸协定升级谈判。

10年前，中方提出，要在10年内实现中拉双方贸易规模达到5000亿美元、中国在拉美地区直接投资存量达到2500亿美元的目标。10年过去，中拉经贸合作收获喜人成绩：2024年前三季度，中拉货物贸易额达到4274亿美元，同比增长7.7％，全年有望突破5000亿美元；截至2023年年底，中国在拉美直接投资存量达6008亿美元，拉美成为中国海外投资第二大目的地。

过去一年，在共建“一带一路”倡议推动下，中拉务实合作持续推进，更多创新工程落地开花。2024年1月，拉美地区首个5G网络覆盖的环保轻工业园——凤凰工业园在特立尼达和多巴哥开园，为特多经济多元化转型战略贡献力量；2024年11月，秘鲁钱凯港正式开港，大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间，节省物流成本并创造就业机会，成为秘鲁经济增长新引擎。

孙岩峰说，10年来，中拉务实合作进入“快车道”，在互利互惠的道路上携手同行。随着中国与越来越多拉美国家在发展战略上实现有效对接，中拉合作水平也拾级而上，未来将释放更大潜力。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，不断发展的拉中伙伴关系，代表着拉美国家获得更多自主实现经济现代化和促进更可持续发展的机会。

民心相知日益深化

2024年6月8日，“寻踪美洲豹：墨西哥古代文明展”亮相四川成都博物馆。作为古代美洲的重要图腾，美洲豹的形象出现在奥尔梅克文明的兽形豹人石雕、玛雅文明的豹纹陶钵、特奥蒂瓦坎文明的泥质彩绘壁画里，让中国观众近距离感受万里之外的拉美古代文明的辉煌绚烂和千姿百态。

2024年12月23日，巴拿马城市中心的奥马尔公园张灯结彩、暖意融融。中国龙、熊猫、宫灯等9组主题各异的中国彩灯争奇斗艳，许多巴拿马民众穿上节日盛装，在流光溢彩的彩灯间穿行。这场首次落地中美洲的中国彩灯展，为巴拿马民众欢度新年增添了喜庆气氛。

10年来，在中拉论坛框架内，中拉构筑起全方位、多层次、宽领域的对话合作网络，中拉人文交流蓬勃开展，文明互鉴深入人心，民心相通基础不断夯实。

“中拉文化交流年”、“未来之桥”中拉青年领导人培训交流营等品牌活动丰富多彩。在甘肃敦煌，拉美青年代表遥想丝绸之路的昔日繁华；在湖北武汉，拉美媒体记者体验空轨列车的先进智能；在山西灵丘，拉美青年外交官走进田间地头学习乡村振兴经验。

“中文热”在拉美地区持续升温，在26个拉美国家共设有57所孔子学院或孔子课堂；中拉国宝“跨洋对话”，印加文明专题展刚在深圳南山博物馆落幕，古蜀文明遗址的黄金制品、青铜雕像就现身秘鲁古城库斯科的印加博物馆；中国与巴西、墨西哥、古巴等国恢复或新增多条直航航线，为双方商务往来、旅游合作搭起“中拉空中丝绸之路”；中国还向拉美国家派遣医疗和农业专家组，推广竹子、菌草等“小而美”民生项目，助力地区发展振兴。

周志伟表示，中拉论坛构建的人文交流机制不断丰富拓展，有助于加深彼此正确认知，实现深化传统友谊、凝聚广泛共识、协调全球治理的合作目标，进一步放大全球南方国家声音。智利21基金会执行主任丹尼尔·格里马尔迪表示，拉中文明互鉴有助于丰富交流渠道，在互相尊重和开放对话的基础上推动双边关系发展，共同实现现代化。

“在百年变局加速演进、全球南方加快崛起的时代背景下，中国龙与美洲豹越走越近，越来越亲，共同迈向实现发展振兴和维护公平正义的阳光大道。”孙岩峰说。

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