新华社洛杉矶1月9日电（记者谭晶晶 高山）美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区多处野火9日继续肆虐，目前已造成至少5人死亡，约18万居民被撤离，数千座建筑损毁。

根据加州林业和消防局9日上午最新通报，洛杉矶地区目前有5处危险性野火蔓延，总过火面积超过117平方公里。其中最大两处野火分别位于洛杉矶县西部沿海社区帕西菲克帕利塞兹和洛杉矶县东部阿尔塔迪纳地区。

据悉，这两处野火的过火面积目前分别超过70平方公里和40平方公里，火势仍未得到控制。洛杉矶消防局长克丽斯廷·克劳利9日表示，发生在帕西菲克帕利塞兹的野火规模是洛杉矶历史上“最具破坏性”的自然灾害之一。

据气象部门预报，野火蔓延区域9日仍有强风天气，最大风速接近每小时100公里。干燥和强风天气以及风向变化，将增加局部火灾危险，加剧火势蔓延。

野火引起的浓厚烟雾和灰烬导致洛杉矶地区空气污染严重。洛杉矶地区多个学区宣布学校停课，9日洛杉矶及邻近地区有超过35万用户停电。加州州长纽森8日宣布，加州已获得美国联邦紧急事务管理局批准的火灾管理援助金用于灭火。

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