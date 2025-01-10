新华社开罗1月9日电（记者尹炣）萨那消息：联合国也门问题特使格伦德贝里9日敦促也门胡塞武装立即无条件释放被其扣押的联合国等机构人员。

联合国也门问题特使办公室9日发表声明说，格伦德贝里当天结束对也门首都萨那的访问。他在访问期间与胡塞武装官员就推进和平倡议和确保无条件释放被扣押人员进行了讨论。

声明说，格伦德贝里强烈敦促胡塞武装立即无条件释放被该组织扣押的来自“联合国、国际组织、民间机构和外交使团”的人员，并认为“任意扣留是不可接受的，违反了国际法”。解决被扣押人员问题对于在各方之间建立信任，以及表明对和平进程的承诺都至关重要。

格伦德贝里说，也门和中东地区都迫切需要缓和局势，为对话创造有利条件。他呼吁各方采取具体行动推进政治进程，以实现也门的持久和平与稳定。

格伦德贝里于6日抵达萨那，这是他两年来首次访问也门。

据报道，胡塞武装2024年6月初以来在萨那逮捕了来自联合国、国际组织和民间机构等的50多名工作人员和救援人员。8月初，联合国人权事务高级专员办事处在萨那的办公室被胡塞武装强行关闭。

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