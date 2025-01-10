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斯洛伐克总理表示考虑停止对乌克兰提供人道主义援助

2025年01月10日08:38 | 来源：新华网
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1月9日，在比利时布鲁塞尔，斯洛伐克总理菲佐（左一）与欧盟能源专员丹·约根森（右一）举行会谈。新华社发（欧盟供图）

新华社布鲁塞尔1月9日电 斯洛伐克总理菲佐9日表示，如果过境乌克兰的俄罗斯天然气供应中断问题得不到妥善解决，斯洛伐克政府可能考虑停止对乌克兰的人道主义援助。

菲佐当天在布鲁塞尔与欧盟能源专员丹·约根森举行会谈。菲佐在会谈后对媒体说，斯洛伐克可能考虑采取一些措施，比如停止对乌克兰提供人道主义援助、作为欧盟成员国投票否决有关乌克兰的提案，以及他此前宣布的可能停止向乌克兰供应电力和减少对在斯境内乌克兰难民的支持等。

1月9日，在比利时布鲁塞尔，斯洛伐克总理菲佐（左）与欧盟能源专员丹·约根森举行会谈。新华社发（欧盟供图）

菲佐说，斯洛伐克无意加剧紧张局势，但如果各方无法就天然气过境问题达成协议，斯方将考虑采取上述措施。斯洛伐克已与欧盟委员会成立联合工作组以解决这一问题。

菲佐8日在社交媒体上说，过境乌克兰的俄罗斯天然气供应中断损害了斯洛伐克和欧盟的经济利益，可能给斯洛伐克造成近15亿欧元损失，给欧盟造成约700亿欧元损失。

乌克兰与俄罗斯的天然气过境协议于2024年12月31日到期，由于乌方拒绝续签协议，2025年1月1日起俄罗斯对斯洛伐克的天然气供应中断。

菲佐2023年10月宣布，斯洛伐克停止对乌克兰提供军事援助，但仍提供人道主义援助。

(责编：苏缨翔、张悦)

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