宋心怡

中国近代史上的中欧美术交流可追溯至20世纪初。彼时，多位胸怀“艺术救国”理想的青年学子负笈海外。经过长期求索，这批留学生中产生了以林风眠、刘开渠、吴冠中、徐悲鸿等为代表的美术家。他们在习得欧洲美术创作技法的同时，不断尝试将西方古典主义写实手法与中国传统文化相结合，探索具有民族特色的艺术表达方式。这不仅促进了中国现代美术事业的发展，也为中欧美术交流乃至中欧人文交流作出贡献。

进入21世纪，中欧美术交流呈现出日渐多元化、常态化的趋势。其中，双方美术馆、博物馆之间的往来，在美术交流中发挥着重要作用。

早在2010年，北京大学赛克勒考古与艺术博物馆就举办了“从戈雅到马奈：19世纪西方的印刷版画”专题展览。这次展览展出英国、法国、西班牙、荷兰等国20余位艺术家的原版印刷画。此后，该馆又陆续举办“毕加索时代：与西方版画大师同行”“人与自然的瑰宝：从提香到伦勃朗——文艺复兴与17世纪西方版画”等10余场版画展，让观众了解文艺复兴时期以来的欧洲版画。

近年来，中法艺术界一直保持着良好的合作关系。2016年，中国美术馆举办“不朽的传承——法兰西艺术院院士作品邀请展”，涵盖9位法兰西艺术院院士的油画、版画作品，呈现当代法国艺术经典。2019年初，中央美术学院美术馆举办“先驱之路：留法艺术家与中国现代美术（1911—1949）”展览，集中勾勒20世纪上半叶留法艺术家群体。同年，中法美术交流百年学术研讨会在法国巴黎中国文化中心举行。2024年中法建交60周年之际，中国美术学院美术馆“大道无极——赵无极百年回顾特展”、中华艺术宫（上海美术馆）“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”、清华大学艺术博物馆“从塞纳河到光华路：‘装饰’的现代化”等展览相继举办，让观众不仅可以邂逅美术佳作，还可以重温百余年以来中国美术的发展历程。

此外，2024年中国美术馆“心意——意大利佛罗伦萨艺术学院院士邀请展”、中国国家博物馆“率真与真实——卡拉瓦乔的艺术世界”等多场展览，促进中意两国开展绵延不断的文化对话。

2025年是中国和瑞士建交75周年。作为预热，“瑞士经典设计展”近期在北京今日美术馆举办，为观众打开了一扇了解瑞士设计与创新精髓的窗口。

同样引人注目的还有在中国国家博物馆举办的“美的多元——古希腊的艺术与生活”展览。这场展览通过丰富的展品，生动再现了古希腊人从新石器时代至古典时代晚期对于美的不懈追求。

在欧洲美术佳作“引进来”的同时，中国美术作品也“走出去”，带给欧洲观众独特的东方审美感受。

2017年，首届“中欧国际艺术双年展”在捷克布拉格启动。双年展以两年一届的机制，为民族美术走向世界、全球共享中国艺术成果搭建了平台。此后，奥地利维也纳分别于2019年、2023年举办双年展。2025年春季，“中欧国际艺术双年展”即将迎来第四届，届时将在上海举办。

此外，2024年11月，“中国写意——来自中国美术馆的艺术”专题展览在匈牙利国家博物馆举办，58件中国画、油画、版画及雕塑作品亮相，为当地观众呈现中国美术的写意精神与人文内涵。

2024年9月，“敦耀光华——清华大学美术学院敦煌艺术研究及设计成果巴黎特展暨国际学术研讨会”在巴黎中国文化中心举办。展览汇聚20世纪初留欧艺术家、清华大学美术学院校友以敦煌莫高窟为母题的艺术作品，凸显出该学院对于敦煌艺术的研究、传承与创新性。

2024年10月，中国当代艺术家群展《目：中国境象》亮相法国巴黎蓬皮杜中心，向欧洲观众推介20余位出生于1970年代末期至1990年代初期的中国当代艺术家，展品涵盖视频、绘画、雕塑、装置、摄影和新媒体等类别。

在这些展览中，人们重温近一个世纪以来的中欧美术交流经验，近距离感受不同民族之间跨越时空的文化对话。未来，相信中欧美术交流将再续前程。

（作者单位：中国社会科学院外国文学研究所）

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