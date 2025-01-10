——非洲青年投身“最年轻大陆”的蓬勃发展

图为埃塞俄比亚鲁班工坊骨干教师涂则钢（右）在天津职业技术师范大学教师钟平的指导下测试工业机器人编程系统。

新华社记者 孙凡越摄

在肯尼亚蒙内铁路上飞驰的“幸福列车”上，年轻的乘务员为旅客提供贴心服务；在乌干达中乌姆巴莱工业园，朝气蓬勃的工人在车间生产“非洲制造”；在尼日利亚电商平台的物流中心，干劲满满的青年男女分拣着各种包裹……他们是非洲这个“最年轻大陆”蓬勃发展的鲜活缩影，也是青年助力非洲发展的真实写照。

非洲联盟（非盟）和非洲发展银行发布的数据显示，15岁至35岁的非洲人总数超过4亿，预计到2050年将超8.3亿。随着数字革命和能源转型浪潮的到来，非洲青年扬起了数字经济和绿色发展的时代风帆。与此同时，非洲国家与中国携手，共同为当地青年成长铺展广阔天地，不断释放人口红利，让非洲大陆在青春的澎湃力量中焕发更多生机。

人口优势显著

非洲人口正快速增长，尤其是青年人口增势强劲。据德国Statista数据平台信息，截至2023年，非洲总人口超14.8亿，预计到2050年将增至约25亿。微软联合多家机构发布的《人工智能与非洲未来工作白皮书》指出，到本世纪末，全球约一半年轻人将生活在非洲，届时非洲年轻人规模接近欧洲总人口两倍。

丰富的青年劳动力为农业、制造业和服务业等传统行业增添活力，更为数字经济、绿色能源和人工智能等新兴领域发展提供助力。青年劳动力还是非洲国家的重要消费力量，有力提升非洲消费市场潜力。

青年人适应力和创造力较强，如能充分挖掘他们的潜力，非洲社会将更具活力与韧性，在应对全球挑战方面将更具优势。国际劳工组织在《2024年全球青年就业趋势》报告中指出，非洲青年人口快速增长是该地区发展进程中“最有价值的资产”。

中国国际关系学院外语学院法语系副教授、非洲研究所负责人刘天南说，青年是非洲国家当下及未来社会发展的重要推动力，在很多国家着力解决人口老龄化和劳动力短缺问题的背景下，年轻的人口结构正成为非洲国家实现可持续发展的宝贵财富。

融入时代浪潮

在冈比亚首都班珠尔的雅克萨瑞草药茶公司，33岁的创始人法图玛塔·恩吉正仔细检查流水线上草药茶的包装情况，她的产品深受当地消费者青睐，这离不开数字经济的助力。

为提高当地特色草药的质量和产量，恩吉开发了一款名为“快乐农场”的移动应用程序，帮助合作农户改良土壤，提高作物产量；为推出能吸引消费者的精美产品，她通过电商平台从中国定期采购装茶设备和产品包装。

数字技术的发展正在改变许多像恩吉一样的非洲青年的工作和生活。电商、金融领域数字化进程已在非洲国家“多点开花”，当地移动支付正快速发展。随着非洲信息通信技术基础设施建设不断进步，非洲青年迎来更多就业和创业机会。

面对日益严峻的气候变化挑战，越来越多非洲青年积极拥抱能源转型浪潮，主动推广新能源技术，助力非洲国家迈向绿色经济。

来自肯尼亚新能源汽车公司BasiGo的多琳·奥里沙巴在卢旺达推广中国电动公交车逾一年。经过推广，许多当地公交运营商意识到电动公交车在环境保护和运行成本等方面的优势，已从该公司订购上百辆电动公交车。“在卢旺达每投放一辆电动公交车，就能减少多达30吨的二氧化碳排放。”奥里沙巴说。

潜力不断释放

在刘天南看来，要将非洲巨大的青年人口优势真正转化为人口红利，需要完善当地教育体系，提升人口素质，为非洲青年提供足够的就业机会或引导其自主创业。

从侧重应用技能培养的鲁班工坊，到促进跨文化交流的孔子学院；从实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，到通过开展“中文+职业技能”教育培训1万名本土复合型人才……中国坚持“授人以渔”，着力提升非洲国家能力建设，支持非洲国家培育人才。

未来三年，中国还将深入实施“未来非洲—中非职业教育合作计划”，实施“非洲青年展翅计划”等，帮助非洲国家培养青年人才。

26岁的赫诺克·阿马努埃尔是埃塞俄比亚鲁班工坊的学员。这家鲁班工坊由埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院和天津职业技术师范大学合办，已被非盟确定为面向全非洲的高素质技能人才培训中心。2024年，赫诺克凭借扎实的专业技能，代表埃塞俄比亚参加了第二届“一带一路”国际技能大赛，成为非洲地区排名第一的选手。赫诺克说，鲁班工坊的老师毫无保留的教学让他受益匪浅。

依托中非合作的同时，非洲国家也自我发力，纷纷推出青年发展规划：摩洛哥政府计划到2025年投入140亿迪拉姆（约合100亿元人民币）用于支持十万名青年就业，尤其是缺乏专业技能的青年；塞内加尔发布《国家青年发展规划（2025至2029年）》，拟投入3188亿西非法郎（约合37亿元人民币），加强青年能力建设，促进青年创业；赞比亚政府提出，到2027年将开展20个青年数字素养培训项目，并让3000名青年接受绿色技能培训。

非盟青年特使奇多·姆蓬巴说：“携手共进，我们可以建设一个青年引领创新、治理和可持续发展的非洲大陆。”

（据新华社电 记者陈绍华、杨骏、司源）

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