人民网迪拜1月9日电 （记者管克江）巴格达消息：伊拉克中央银行的统计显示，2024年第三季度，伊拉克的黄金储备同比上升了57%，达到152.6吨，价值约168亿伊拉克第纳尔（约合106.7亿美元）,约占其外汇储备总额的11.5%。伊拉克在拥有大量黄金储备的100个国家中排名第29位，在阿拉伯国家中排第3位，仅次于沙特和黎巴嫩。伊拉克也是去年购买黄金最多的十个国家之一。

伊拉克黄金需求上涨主要源于两大因素。一是实现国际储备多元化，应对经济不确定性。近年来，多国央行都在大幅增持黄金。二是随着经济恢复，居民购买力增强。

两位伊拉克女性在巴格达的店铺选购黄金饰品。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

人民网记者近日走访了巴格达多家金店。当天价格每克黄金为112134第纳尔（1美元约合1310伊拉克第纳尔）。在一家金店给准儿媳买金项链的阿莉亚说，新郎给未来妻子准备黄金首饰是伊拉克的传统习俗。她说：“成亲之路是从金店开始的。”一位在选购饰品的女性说，阿拉伯民众对黄金首饰有着与生俱来的喜好。

一名销售员展示黄金饰品。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

一家金店老板穆斯塔法说，尽管金价上涨，民众购买金首饰的热情不减。一些高收入人群还把黄金作为保值手段。除了伊拉克本地的金匠外，金店还从意大利、阿联酋或土耳其进口黄金制品。

在一家金店内，营业员在拍摄饰品。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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