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蒙特利尔有个“蒋泰龙”（旅人心语）

张祝基
2025年01月10日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　加拿大蒙特利尔蒋泰龙市场。
　　沃尔特·比比科夫摄（影像中国）

　　在加拿大魁北克的旅行接近尾声时，一位友人发微信告诉我们，蒙特利尔有个蒋泰龙市场，接地气、有特色，建议我们去逛一逛。

　　乍看信息，我以为那是一名姓蒋同胞创办或经营的市场，可以买到别处难找又物美价廉的亚洲特色商品。可是，当我们按图索骥找到这家市场时，我发现自己的猜想完全跑偏了。

　　原来，“蒋泰龙”出自市场的法语名“Marché Jean—Talon”。市场于1933年落成，是蒙特利尔最古老的公共市场之一，起初名为“北方市场”（Marché du Nord），1987年改为现名，以纪念17世纪法国政治家、新法兰西（包括法属加拿大）第一任行政长官让·塔隆——这与中文“蒋泰龙”的发音十分接近。

　　尽管“蒋泰龙”与蒋姓同胞无关，但译名依然能使中国人感到亲近，有“他乡遇故知”之感。不过，若另选两个，“金”替“蒋”，“隆”替“龙”，变成“金泰隆”大概也不错——这三个字代表财富、平安和兴盛，哪个做生意的人会拒绝？

　　借由这个市场名的翻译，我联想到一些外国地名。前人在翻译外国地名时，似乎有一种搜肠刮肚也要挑出好字眼的癖好。比如，法国巴黎的Champs—Élysées大街，“Champs”是“田野”，“Élysées”是希腊神话中“受神恩宠的英雄死后进入的乐园”，诗人徐志摩把它译为“香榭丽舍”。这种译法虽然没有了空间广袤和宗教神秘的意味，但是“香榭”和“丽舍”足以引出人们对仙境福地的遐想。还是徐志摩，他把拿破仑赠给约瑟芬的那座城堡Fontainbleau译为“芳丹薄罗”，但文学家朱自清似乎并不满意，另译为“枫丹白露”。试想，嫣红的枫叶上静卧着素白的露珠，这是一种多么迷蒙优美的诗情画意。而且，“Fontainbleau”由“fontaine belle eau”（丽水泉）演化而来，一个“露”字也暗合“水”的本意，这样的译笔妙不可言。为什么会有这么美妙的翻译？大概源于译者学养深厚且向往美好吧。

　　话头扯远了，说回蒋泰龙市场。这个市场坐北朝南，成“旦”字形，是北美地区最大的市场之一。“旦”字的一横是一条室内长廊，穿过它来到后院露天的“日”字区，这里专卖蔬菜水果花卉等鲜货。摊位整齐划一，货品也像刚刚采收上来，很多菜果论筐卖、按捆卖，价格比零售便宜不少。

　　市场里人群往来如织，却并不挤挤挨挨，商铺间熙熙攘攘，仍干净有序。蒋泰龙市场服务了一代又一代当地居民，鲜肉、水果、面包和杂货店前，聚拢的人们笑语晏晏，弥漫着家庭的温馨。

　　蒋泰龙市场里没有饭馆，快餐和小吃店也为数不多。在一家店里，我们买了两种夹心面包，一种夹肉，另一种夹小虾，可谓西洋版的肉夹馍和虾夹馍，味道都不错。为在离开蒙特利尔前再次问候唇齿、慰劳胃囊，我们又买了一盘生蚝。兜售生蚝的当地小伙子会说一些中文，细问之下，原来他的女友是中国人，在深圳长大。他一边撬生蚝壳，一边滔滔不绝地为我们讲解，很是热情。

　　在我的家乡，生蚝叫做海蛎子，原本是百姓餐桌上的寻常食材，近年来由于食客日增而产量不足，遂披上“高大上”的新装。海蛎子因供需失衡而身份上升的事在欧美发生于19世纪。一些饱食客借题发挥，制造了不少话题。比如，在法国有“R字母原则”，即一年中只有其单词拼写中带有字母R的月份（9月至次年4月）才适合吃生蚝。其实是因这段时间生蚝发育肥壮，气温偏低，捕捞后便于保鲜。而5月至8月恰逢法国夏季，生蚝正当繁育期而口感较差，炎热的天气也不利于离水后的保鲜。再比如说，食用生蚝用哪种食器，配什么面包和葡萄酒，如何入口、咀嚼等，都有成套说法。其实，享用生蚝也可以不那么复杂，进食是人的本能。我们在露天餐桌上迎风而食，一盘生蚝下肚后，一个“鲜”字才离口腔便入脑海，至今记忆犹新。名称固然要美妙，带来实惠才更重要。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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