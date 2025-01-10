打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

发现牡丹的光辉

——访法国汉学家雷米·马修

尚凯元
2025年01月10日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　法语版《牡丹之辉：如何理解中国》

　　法语版《中国诗词选集》

　　法国汉学家雷米·马修
　　以上图片均为受访者提供

　　2024年，法国汉学家雷米·马修的《牡丹之辉：如何理解中国》被译成中文，编入中央编译出版社“走近中国”译丛。该书法语版于2012年出版，题目中的“牡丹之辉”寓意21世纪的中国光彩夺目。

　　76岁的马修是法国国家科学研究中心荣誉研究员、法国汉学界权威之一，自1973年起便保持着对中国文化研究与翻译的热情。退休后，他从巴黎搬到小城艾克斯，以沐浴更多南法的阳光。维持不变的是他多年来的工作节奏：早晨4点起床，工作到中午，用餐休息后再工作一个下午。半个多世纪来，他潜入古典汉学的深海，为法国读者认识中国开启一扇窗。

　　《山海经》不只是神话故事集

　　上世纪60年代，正在读大学的马修开始学习中文。时值中法建交，法国社会掀起“中文热”。学得越多，马修对万里之遥的文明古国就越感好奇，“我意识到，想要认识真正的中国，要穿越悠长历史，钻进中国古代书籍和艺术中。”

　　马修将《史记》视为汉学启蒙：史书浩瀚，为他打开一扇了解先秦社会的大门，思想家的列传激发着他对中国古代哲学的兴趣，“无韵之离骚”带他领略文学之美。由此，他一头扎进中国古代文学的世界。近半个世纪里，马修出版30多部书籍，发表上百篇论文，他的研究主要集中在中国古典文化领域，尤其擅长中国神话、哲学和先秦文学。

　　提及先秦思想与艺术，马修打开了话匣子。荀子是他最喜欢的先秦思想家，“荀子是先秦儒家思想集大成者，在辞赋方面成就突出，《荀子》一书也是先秦诸子散文创作的典范。”马修对荀学倾注大量心血。2016年，“荀子与儒家外王之道”国际学术研讨会在河北邯郸举办，马修是唯一受邀出席的西方专家。

　　先秦文学中，马修对神话传说最感兴趣。他研究了《穆天子传》《山海经》《淮南子》《列子》《楚辞》《搜神记》等多部与中国古代神话有关的古籍，仅《山海经》的翻译就耗时8年之久。在他看来，神话是诗歌、历史和哲学的补充，对社会思想和民众信仰有塑造作用，是了解中国文化的重要途径。“以《山海经》为例，它不只是一部神话故事集，也可以被看作地理志、博物志甚至药典，在不同时代获得不同解读。”马修的研究与时俱进。不久前，他录制了长约1小时的《山海经》讲解视频，希望让更多人看到自己多年来的研究成果。

　　《关雎》不仅是歌颂爱情的诗篇

　　2015年，由马修主持修订的法语版《中国诗词选集》面世。这本书由法国百年书局伽利玛出版社旗下著名的“七星文库”丛书出版，全书共1600页，集纳400多位诗人的1800多首诗词，时间跨度从西周到当代。

　　马修与其他7位汉学家组成团队，负责诗集篇目的选编和翻译。他们的翻译风格各异，并未刻意统一。马修告诉笔者，成书期间，汉学家们定期聚会讨论，解决每个人遇到的问题。

　　马修负责六朝之前的诗歌，包括《诗经》《楚辞》《古诗十九首》以及司马相如和张衡等人的作品。对比19世纪法国汉学家顾赛芬的《诗经》译本，读者无需精通法语也能一眼看出风格差别：顾赛芬译文句子较长，注重解释性，以直译为主；马修则用心保留原作的对仗和韵律，力求语言风格一致。在翻译过程中，马修从法国传统诗歌中寻找灵感，一些用词来自雨果的诗篇，令法语读者通过字面就能感受到诗歌的古典气质。

　　翻译之外，研究工作也很重要。“你觉得《关雎》是一首什么类型的诗？”马修问笔者。“爱情诗。”“一般读者都会这么想。但正如古诗理论著作《毛诗序》所述，《关雎》可能具有人伦教化意义，因此被置于《诗经》首篇。中国古代文化是一个整体，历史、地理、文学、哲学，任一领域，都不能偏废。”马修说。

　　《诗经：全译与评注（双语版）》是马修的最新著作。他用“呕心沥血”概括成书过程。“过去2500多年间，历朝历代都有人评注《诗经》，甚至还有对‘评注’的评注。年代久远，加上文体和语言的模糊性，《诗经》考证成为一项极其庞杂的工程。”马修介绍，这部著作参考引述的古今学者有50余位。自顾赛芬译作以来，法国还从未有人对《诗经》的研究如此深入。“我希望这本书能够推动法国汉学界对《诗经》的理解与研究。”

　　以通俗读物破解中国思想密码

　　17世纪，伴随欧洲兴起“中国热”，以白晋和马若瑟为代表的法国传教士来到中国，为欧洲提供了解中国的宝贵资料。1814年，法兰西学院设立“汉学讲座”，开创欧洲汉学专业的先河。欧洲汉学家们的研究代代传承，滋养后人持续不断地了解、认识这个东方古国。

　　马修说：“如果没有沙畹在19世纪末的翻译，如果没有葛兰言在20世纪的进一步研究，哪怕是《史记》这样的鸿篇巨制或许都很难进入我的视野。”因此，在展开专业研究的同时，马修始终肩负向大众普及汉学的责任。“我希望大部分法国人能够独立客观地认识中国，不拾人牙慧，这是我从事汉学研究的意义所在。”

　　在马修看来，尽管法国基础教育以哲学著称，对中国哲学和历史的介绍尚不全面。为向公众普及中国古代哲学观点，马修撰写了两本小册子，深入浅出地介绍儒家和道家的基本知识。“读者如果感兴趣，可以顺藤摸瓜，找到相关原著译本和学术书籍，进而深入研究。”

　　在《牡丹之辉》一书中，马修以灵巧细致的笔触将中国思想的精髓讲解得通俗易懂，希望借助这本书向法国读者阐明中国传统文化的基本要素，填补他们的知识空白，打破误解与偏见，增进交流和理解。比如，为纠正“中国人不关注形式逻辑”这一偏见，马修提到了《墨经》中“三物”的辩证思维接近亚里士多德学派的三段论；为佐证“中国文明对发明及发明家充满热情”，马修指出，先秦古籍《世本》中有记录古代创造发明的专篇。中国人最引人注目的发明之一——马鞍，早在公元前4世纪战国时期就已经诞生。它的发明解放了劳动力，提高了农业生产效率，实现了大宗商品的长途运输，对社会和经济生活影响深远。

　　“我希望广泛传播普及中国传统文化知识。当我们谈论全人类的历史时，不会忽略人类历史文化的重要组成部分——中国文化。”谈及《牡丹之辉》的创作意图，马修说是为了“提醒一些有点被遗忘的真理”。他很高兴这本书如今能与中国读者见面，使他们能够了解法国学者如何看待中国文化。“对于中国朋友来说，了解一个欧洲人的观点是非常有趣的，这也关系到我们共同的历史。”

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部