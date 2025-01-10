据新华社洛杉矶1月8日电 （记者高山、黄恒）美国加利福尼亚州南部洛杉矶地区野火持续肆虐，截至8日下午已造成至少5人死亡、至少1100栋房屋损毁。

根据洛杉矶县警方通报，该地区目前有至少5处危险性野火蔓延。其中一处野火过火面积超过60平方公里，摧毁洛杉矶县沿海社区帕西菲克帕利塞兹包括公共图书馆在内约1000栋房屋。洛杉矶县东部阿尔塔迪纳地区另一处野火摧毁约100栋房屋，并造成至少5人死亡，其过火面积超过42平方公里。

目前这两处大型野火仍处于完全失控状态，超过1500名消防人员正奋战在野火现场。受当地持续干燥和强风天气影响，火势预计将会继续蔓延。根据气象部门发布的预警信息，洛杉矶部分地区仍处于“极度危险状态”。

据报道，整个洛杉矶地区已有至少10万居民因受野火威胁而紧急撤离，洛杉矶县有上百万用户处于停电状态，部分学校暂时关闭。著名的主题乐园好莱坞环球影城8日临时关闭。

加州州长纽森已于7日傍晚宣布，加州南部部分区域进入紧急状态。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

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