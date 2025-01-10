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利比亚国民代表大会通过“民族和解法”

2025年01月10日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报开罗1月9日电  （记者黄培昭）的黎波里消息：利比亚国民代表大会日前通过“民族和解法”。利国民代表大会发言人布莱希格当天表示，国民代表大会当天经讨论和审议后，以多数票赞成通过该法。

　　2021年4月，利比亚总统委员会表示将着手制定“民族和解法”，在联合国和非盟的支持下举行包容性会议，以寻求国内各派和解。2024年11月，利比亚总统委员会主席曼菲向国民代表大会提交总统委员会拟定的“民族和解法”草案，要求进行审议表决。

　　自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，同民族统一政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被推迟。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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