本报记者 白元琪

近年来，新加坡航天产业发展势头强劲，以太空经济为核心的新业态已成为推动经济增长的重要引擎。最新数据显示，新加坡境内已有60多家航天企业和2000多名业内专家，航天产业规模过去10年内扩大70%。新加坡副总理兼经济政策统筹部部长王瑞杰表示，全球太空产业市场规模正迅速扩大，在此背景下，新加坡航天产业将迎来更加广阔的发展前景。

近年来，新加坡政府不断加大对航天产业支持力度。2016年，新加坡经济发展局与科技研究局共同设立航天技术与发展办事处，大力推动本土企业和科研机构加强航天技术研发力度。2020年起，新加坡又出台新的规定，为私营企业参与卫星发射、地面站运营和其他相关活动提供政策支持。

新加坡政府近日宣布，计划投入1.1亿美元以支持私营企业参与航天研发，目的是构筑更加完善的航天生态系统，吸引世界各地的科学、技术、工学、数学等领域人才。同时，太空科技与产业办公室推出航天实习项目，未来两年将为学生提供一定数量的实习岗位，安排他们在航天企业实习，深入了解行业新兴技术与发展趋势。

为深度开发和利用航天技术，新加坡不断深化国际合作。2023年4月，新加坡正式加入太空研究委员会，促进南洋理工大学、新加坡国立大学及科技研究局等本土高校与研究机构同其他国家合作，推动更多太空科普和教育活动的开展。在商业航天领域，新加坡创值科技公司与美国私营航空航天公司Vast合作，为计划今年发射的商业空间站“港湾1号”提供关键通信设备——卫星间链路数据传输系统，实现近地轨道卫星之间的实时通信和数据传输。新加坡还与印度尼西亚等东盟国家加强卫星数据合作，运用于紧急通信、灾害监测和气候预测等。

随着航天产业的发展，新加坡加速打造以太空经济为核心的新增长点。多家本土企业利用量子技术、半导体技术、人工智能等技术开发新一代卫星设备，推动航天与太空产业创新发展。新加坡部署多颗赤道卫星，利用人工智能对海量数据进行实时分析，为全球气象、海洋等科研活动提供有力支持。新加坡还研发了人工智能驱动的太空垃圾监测系统，通过对卫星观测数据的分析，准确识别和跟踪太空垃圾，为后续清理提供数据支撑。新加坡太空科技与产业办公室创始人兼执行主席乔纳森·韩表示，太空产业的发展面临诸多挑战，新加坡希望在电子工学、精密工学和信息通信等研究领域取得实质性进展。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

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