本报南宁1月9日电 （记者庞革平）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉：2024年广西始发中越班列累计发运货物19670标箱，同比增长1153%，全年5次刷新单月发运量纪录。班列货源来自国内25个省份，跨境货物运输范围覆盖越南、老挝、泰国等多个东盟国家，有力促进了中国与东盟国家间的经贸往来。

据了解，2024年中越班列运输出入境货物品类显著增加，从最初较为单一的基础建材、轻工业品，逐步扩展到如今涵盖高端电子产品、精密机械装备、日用百货以及大量特色农产品等，运输货物品名拓展至262个。运输增长较为明显的有板材、混装货物、化工品等货品，同比增长分别达103倍、35倍、12倍。在全国经铁路运输出口越南的重车、集装箱货物中，南宁国际铁路港发送量占比达到68%、84%，成为全国铁路面向越南的主要铁路物流枢纽之一。

安全稳定的中越班列为中国与东盟国家的跨境贸易提供了强有力的运输保障。中国海关总署统计数据显示，2024年前11个月，中国与东盟贸易总值达6.29万亿元人民币，同比增长8.6%。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

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