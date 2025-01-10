反季节旅游的热门目的地——

本报记者 陈效卫

国际游客的回归正加速推动新西兰旅游业复苏。据新西兰旅游局最新数据，2023年8月1日至2024年7月31日，新西兰共计接待国际游客322万人次，同比增加约60万人次。其中，中国游客数量增长显著，从7.3万人次增加到24万人次。

作为新西兰的支柱产业之一，旅游业提供了全国约8.4%的就业岗位，贡献了该国国内生产总值的约3.7%。新西兰旅游资源丰富，国家公园及各类生态保护区占国土面积30%以上。该国拥有冰川、极光等独特自然景观，还是《指环王》等电影外景拍摄地，此外，古老神秘的毛利文化、特色南太美食也对外国游客颇具吸引力。在以纯净自然景观著称的新西兰南岛，当地旅游部门制定了一系列规定，包括要求游客与动物保持距离、爱护植物并严格按照规定线路旅行，以最大限度降低人类活动对生态环境的影响。2024年10月1日起，新西兰对外国游客的环境保护和旅游税从35新西兰元涨至100新西兰元（1美元约合1.8新西兰元）。

中国一直是新西兰旅游市场的重要客源国，新西兰日益成为中国游客的热门目的地之一。“地处南半球的新西兰和中国季节相反，能给游客带来新鲜感，是中国游客长假出境游尤其是反季节旅游的主要目的地之一。”新西兰旅游局亚洲区负责人韦费尔巴克介绍，许多中国游客喜欢在十一黄金周期间到新西兰旅游，10月是新西兰的春季，正是最佳旅游季节。

2024年6月，中国对新西兰实施单方面免签。新西兰前三大城市奥克兰、惠灵顿和克赖斯特彻奇已与中国10多座城市实现直航。为了便利中国游客出行，新西兰多座机场设有中文指示牌，当地大型旅行社也提供中文导游服务，许多超市和纪念品商店都可以使用支付宝支付。据新西兰南岛旅行社同游有限公司负责人介绍，不少中国游客对当地特色美食、小众景点以及冰川徒步、跳伞等运动体验都表现出更加浓厚的兴趣，逗留的时间也更长。新西兰统计局数据显示，2024年第一季度，中国游客在新西兰消费达4.9亿新西兰元。2023年5月至2024年5月期间抵达新西兰的中国游客达22.64万人次，平均停留时间为10天。

新西兰旅游局2024年在中国市场推出了全新吉祥物——鸮鹦鹉，并作为“最佳向导”在社交媒体推介新西兰的小众旅游目的地。新西兰中旅总经理李瑞秦表示，新西兰通过增加直航航班和加大市场推广等举措，有望吸引更多中国游客。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

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