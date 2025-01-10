提升防范意识 加强打击治理

本报记者 张矜若 牛瑞飞 黄培昭

当前，境外电信网络诈骗活动仍然高发多发，且作案手法形式多样、令人防不胜防。近年来，马来西亚、比利时、埃及等一些国家针对电诈新特征、新变化相应提升了综合应对策略，通过加强政策立法、升级技术手段、密切跨部门协作、全链条打击、普及公众教育等，最大限度遏制案件发生，引导民众增强防范意识，共筑防诈反诈“安全网”。

马来西亚——

启动国家反诈骗平台 强化在线交易监管

根据马来西亚警方公布的数据，2024年上半年，马来西亚各类诈骗案件造成的经济损失近9.6亿林吉特（1美元约合4.5林吉特），同比激增约三成，其中大部分与电信网络诈骗有关。同期，相关金融机构已实施针对电信网络诈骗的反制措施，超过3.8亿林吉特的可疑交易被及时发现并阻止。

2024年8月，马来西亚国家银行推出了国家反诈骗平台。当民众遭遇诈骗时，只要拨打相关号码，国家反诈骗平台就会启动，及时帮助受害人追踪资金流向，并将相关信息传送给金融机构以便其采取必要措施。该平台运用了人工智能等技术，可更快识别可疑交易，提高执行速度。目前有16家金融机构参与其中。

马来西亚第二财长阿米尔·哈姆扎·阿齐赞表示，国家反诈骗平台自试点阶段以来，已将追踪诈骗交易的时间减少了75%，并将金融机构平均每月冻结的相关资金额增加了28%。马来西亚国家银行（央行）行长阿卜杜勒·拉希德表示，央行、政府、支付系统运营商、金融机构应加强合作，进一步升级完善国家反诈骗平台，应用先进科技与数据分析提升打击电信网络诈骗的能力。

在立法层面上，2024年8月，马来西亚《网络安全法2024》正式生效，旨在通过制定网络安全管理措施、标准和具体流程，进一步加强网络安全。马来西亚政府正在审查本国《刑法典》修订建议，其中就包括对电信诈骗犯罪进行分类和定义。马来西亚总理府表示，为进一步加强网络安全、打击电信网络犯罪，近期向国会提交了一项包含“终止开关”应用程序功能和执行的新法案。该法案将要求社交媒体服务运营商和互联网通信服务运营商在打击电信网络诈骗等方面，发挥作用并承担相应责任。

马来西亚执法部门努力提高处理电信网络诈骗案件的效率。截至2024年6月15日，马来西亚共处理了近1.5万起电信网络诈骗案件，金额超过5.81亿林吉特。截至2024年5月，共有7960涉案人员被逮捕，5933人被起诉。

比利时——

多部门协调联动 增强安全用网教育

近年来，比利时的电信网络诈骗案件不断增加，且诈骗方式花样百出，甚至融入人工智能等技术。近期，比利时金融服务和市场管理局多次向民众发出安全提示，警惕一些欺诈性在线交易平台“活跃”现象。这类平台通常使用社交网络、手机应用程序、“跟踪者”网站，或通过电话短信发送消息等方式，向目标群体承诺可在短时间内获得远超出实际收益的高回报来吸引投资。一旦受害者支付了资金，平台会操纵交易，制造出巨额利润的假象。当投资者想要提取资金时，平台最后会以各种理由停止转移资金。

在比利时，电费、水费、电话费、交通违章费等通常都是通过邮件和信件发送收费单方式来完成缴费，逾期缴费则需要支付比例不低的滞纳金。一些不法分子通过网络漏洞，用专业话术要求受害者立即支付未结账单，不少人因此受骗。本报记者就曾多次收到过类似诈骗邮件。

为遏制诈骗案件持续增加，比利时多部门加强协调、采取联合行动。比利时联邦公共服务部财务经济监察局及时向民众通报最常见和最新的欺诈案件，提醒加强防范。比利时网络安全中心创建了“安全用网”网站，方便民众快速获取上网安全相关信息和建议，包括提示安装最新的软件更新程序，在网络上出售或购买商品时如何强化个人信息保护。比利时金融服务和市场管理局会对未经必要授权提供贷款、投资产品或服务的法人和自然人发出警告。

欧洲消费者中心比利时分部在电视台或视频平台投播各类揭露电信网络诈骗骗术的纪录片或视频，提醒民众增强防骗意识。比利时经济部投放的视频中，包括告知民众在受骗后如何第一时间采取措施、向谁报案，需要提交哪些材料等，让受骗人将损失降到最低。

隶属于欧盟委员会的欧洲反欺诈办公室的一份最新报告显示，该机构2023年介入追回的涉电信网络诈骗的金额就超过10亿欧元。欧洲反欺诈办公室正积极落实欧盟委员会反欺诈战略新行动计划，向比利时等欧盟国家提出一系列反欺诈建议，其中预防仍是打击欺诈的最有效手段。

埃及——

持续更新完善立法 普及防诈知识技能

据埃及媒体援引相关机构数据，2023年埃及电信网络诈骗案件数量同比增加约10%。埃及消费者权益保护机构近日表示，收到了大量关于虚假购物网站的投诉，这些网站通过刊登虚假广告、冒充合法授权代理机构等欺骗消费者。相关机构正在研究电子商务的监管机制，加大打击虚假广告力度。

为遏制电信网络诈骗案件增多态势，埃及不断出台综合治理措施，持续更新完善立法。2022年10月，埃及参议院通过了对2003年《电信法》修订案，明确禁止进口、制造和使用未获国家电信监管局许可的电信网络设备，并规定严厉处罚措施，以应对不法分子利用非法设备实施诈骗行为。

2023年8月，埃及网络安全最高委员会启动了2023—2027年国家网络安全战略。2024年7月，埃及国家电信监管局发布了新的移动电话促销与商业通话的监管规定，要求相关业务需在运营商数据库中注册，确保用户收到的促销电话能够显示呼叫方的身份信息。这一措施旨在进一步保护电信用户个人信息和隐私，减少诈骗电话的发生。

埃及国家电信监管局正加快推进反诈大数据技术平台建设，以汇聚来自电信、互联网和金融领域的海量数据，通过分析和模式识别，实时监控诈骗等不法活动。这一平台可快速监测到可疑行为，并通过预警系统提前通知相关部门采取阻止措施。埃及相关机构积极引入和加强新技术应用，如通过人工智能算法分析用户行为模式，从中识别出不正常的交易或通信行为，以此预防潜在诈骗风险。

提高公众防范意识是关键一环。近年来，埃及政府通过传统媒体及新媒体等多种渠道，向公众加强普及有关电信网络诈骗的信息和知识，并针对老年人、青少年、留学生等不同群体，提供量身定制的教育内容。社区和学校及各类机构时常举办反诈骗教育讲座，邀请专家详细分析诈骗案例，并教授防范技巧。面对面的互动教育切实提高了公众的风险意识。埃及国家电信监管局还定期发布最新诈骗脚本和警示信息，提醒公众保持警惕。

埃及有关部门通过建立用户反馈渠道，鼓励更多民众报告可疑行为并分享防诈经验。这种互动提高了公众反诈防诈积极性，也为监管部门提供更多信息来源，以便更精准打击诈骗活动。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 16 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)