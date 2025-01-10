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“世界的和平与繁荣有赖于一个更好的美中关系”

——访美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩

本报记者  李志伟
2025年01月10日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩近日在接受本报记者专访时表示，2025年美中关系有可能迎来新起点。美中承担着特殊国际责任和义务。世界的未来需要美中合作。人类面临应对气候变化等全球性挑战，只有美中合作才能带来最佳结果。

　　在库恩看来，2025年将是评估美中关系现状与前景的一个合适时机。“对世界和平与繁荣来说，没有什么比美中加强合作更重要，也没有什么比美中之间的敌意更有害。”库恩表示，当今世界，地缘冲突此起彼伏，气候变化等全球问题接踵而至。但“好消息是，美中两国在很多问题上都能找到共同点，双方合作有助于建设一个更加稳定的世界。”

　　“因此我们要保持敏锐的洞察力与智慧，不要让美中关系变得更糟。”库恩强调，“对美中两国而言，对抗只会带来灾难，合作则能提高经济效率、提升民众生活水平。世界的和平与繁荣有赖于一个更好的美中关系。”

　　库恩认为，世界需要重回经济全球化道路，中国能在这方面作出贡献，而机会就在眼前。“当全球经济‘脱钩’时，每个人都是输家。”库恩表示，随着“去全球化”思潮出现，基于比较优势进行的国际分工面临挑战。一些人认识到，美国的技术制裁会伤害美国公司，并将倒逼中国公司更快发展，从而提高其竞争力。然而，美国两党绝大多数政客却坚持认为，美国需要对他们所认定的中国损害美国利益的行为采取更强硬态度。这确实让人担忧。

　　库恩对美中在困难重重情况下寻求改善两国关系的努力表示赞赏。“‘未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习’项目是加强美中人文交流的重要体现。”库恩表示，加强人文交流、密切人民之间的直接沟通，是改善双边关系的重要方式之一，日积月累的努力将为双边关系的健康和良好发展奠定坚实基础。

　　“密切的人文交流有助于改变两国民众对彼此存在的误解与偏见。”库恩说，人文交流曾是改善美中关系、增进美中相互认知的最佳途径，现在仍是促进美中关系改善的最佳出路。

　　“美中应避免冲突加剧，在加强人文交流的同时，找到双方共同点，如在打击毒品犯罪、打击有组织犯罪、降低人工智能风险、应对气候变化等领域开展合作。”库恩认为，美中两国需要以更加坦诚和直率的态度为优化双边关系作出努力，只有真诚地理解对方的看法，美中关系才能稳定下来。

　　库恩强调，从经济增长、社会发展，到科技进步、民众生活水平改善，美中加强合作将对全球产生积极影响。美中两国拥有强大的经济实力和先进技术，世界的未来需要美中合作。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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