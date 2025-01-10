欧阳玉靖

站在人类历史发展进程的高度，习近平主席提出构建人类命运共同体重要理念。这一理念不断丰富发展，日益深入人心，得到越来越多国家和人民的认同和支持。2023年，习近平主席同马来西亚总理安瓦尔就共建中马命运共同体达成重要共识。2024年是中马建交50周年暨“中马友好年”，中马命运共同体建设走深走实，不断为两国人民带来福祉，为地区繁荣稳定作出贡献。

平等相待、真诚互信，擦亮中马命运共同体的底色。两国坚持战略自主和相互尊重，高层往来密切。2024年9月，习近平主席在同对华进行国事访问的马来西亚最高元首易卜拉欣会谈时指出，中方愿同马方传承发扬优良传统，做世代友好的亲密邻居、携手发展的真诚伙伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量，在各自现代化发展征程中深化战略合作，推动中马命运共同体建设不断迈上新台阶。2024年11月，习近平主席在北京会见马来西亚总理安瓦尔，为深化两国关系发展作出规划。在两国领导人战略引领下，中马各领域交流合作持续深入。

合作共赢、共同繁荣，突出中马命运共同体的亮色。中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，马来西亚正在建设“昌明大马”，双方在各自现代化发展进程中深度对接、携手并进。2024年前11个月，中马双边贸易额超1900亿美元，全年贸易额有望创历史新高，中国将连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴。高质量共建“一带一路”稳步推进，东海岸铁路建设进度已超76%，仅施工阶段就拉动当地经济增长2.7%。中马不断加强数字经济、绿色发展等领域合作，加快发展新质生产力。马来西亚担任第七届中国国际进口博览会主宾国、第二十一届中国—东盟博览会主题国，搭乘中国发展快车，共享中国发展机遇。

相知相亲、互学互鉴，增添中马命运共同体的暖色。中马友好相处、文明互鉴。2023年底，两国开始实施互免签证政策。据马方统计，2024年前11个月，赴马中国游客超300万人次，同比增长155%，赴华马来西亚游客也有明显增长。目前，在马来西亚的中国留学生超5.7万人，中国17所高校开设马来语课程，厚植人民相亲基础。为庆祝建交50周年，双方共同发布官方纪念标志，汇集了中国的长城、大熊猫和马来西亚的双子塔、木槿花等两国代表性元素；共同推出联合纪念邮票，以中国的迎客松和马来西亚的国树印茄树为元素，象征着两国的牢固关系和深厚友情。

团结协作、高效联动，彰显中马命运共同体的特色。作为亚洲发展中国家和新兴经济体的重要代表，中马双方在国际和地区问题上加强沟通配合，对促进全球南方团结合作具有重要意义。双方在维护地区和平安全以及许多重大国际地区问题上拥有广泛共识。不久前，马来西亚成为金砖伙伴国。2025年，马来西亚将担任东盟轮值主席国，中方将全力支持马方履职，双方将持续推进高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动中国—东盟自贸区3.0版升级议定书尽快签署实施，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

睦邻友好共命运，风劲扬帆正当时。在构建人类命运共同体理念引领下，中马关系必将行稳致远，为推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明未来贡献力量。

（作者为中国驻马来西亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 03 版）

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