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外国领导人和国际组织负责人致电（函）习近平主席就我国西藏定日遭受地震灾害表示慰问

2025年01月10日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月9日电  西藏日喀则市定日县发生地震以来，多国领导人和国际组织负责人致电（函）国家主席习近平，或通过其他方式表示诚挚慰问。他们是：

　　俄罗斯总统普京、越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔，白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、阿塞拜疆总统阿利耶夫、亚美尼亚总统哈恰图良、巴基斯坦总统扎尔达里、马尔代夫总统穆伊兹、尼泊尔总统鲍德尔、文莱苏丹哈桑纳尔、不丹第四世国王旺楚克，沙特国王萨勒曼、王储兼首相穆罕默德，卡塔尔埃米尔塔米姆、科威特埃米尔米沙勒、伊朗总统佩泽希齐扬、阿曼苏丹海赛姆、也门总统领导委员会主席阿里米、乍得总统穆罕默德、中非总统图瓦德拉、塞舌尔总统拉姆卡拉旺、佛得角总统内韦斯、赞比亚总统希奇莱马、法国总统马克龙、西班牙国王费利佩六世、芬兰总统斯图布、意大利总统马塔雷拉、塞尔维亚总统武契奇、波黑主席团轮值主席茨维亚诺维奇、萨尔瓦多总统布克尔、尼加拉瓜总统奥尔特加、日本首相石破茂、韩国代总统崔相穆、巴基斯坦总理夏巴兹、联合国秘书长古特雷斯、上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫等。

　　外方领导人对地震造成重大人员伤亡和财产损失表示哀悼和慰问，高度评价中国政府迅速采取有力救援行动，相信在中国共产党坚强领导下，灾区人民一定能够战胜灾害，重建家园。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月10日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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