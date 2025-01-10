新华社阿布贾1月9日电（记者杨喆）当地时间2025年1月9日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿布贾同尼日利亚外长图加尔举行会谈。

王毅表示，尼日利亚是具有世界影响的非洲大国，是全球南方的重要成员，在非洲和平发展事业中发挥着不可替代的重要作用。中国始终从战略高度和长远角度看待发展中尼关系，愿同尼方加强团结合作，在涉及彼此核心利益问题上相互理解支持，在发展振兴过程中互利互惠、合作共赢。提努布总统去年成功访华，两国元首共同将双边关系提升为全面战略伙伴关系，为中尼合作开辟了新的广阔前景。在两国元首战略引领下，中尼全方位合作取得显著成果，为两国人民带来实实在在的福祉。中方愿同尼方共同落实北京峰会成果，推动十大伙伴行动在尼日利亚落地，为中尼全面战略伙伴关系注入新的内涵，推动两国关系百尺竿头、更进一步。

王毅说，中方愿将共建“一带一路”、十大伙伴行动同尼“重燃希望”纲领优先领域有机结合，发挥基建传统合作优势，扩大贸易金融合作规模，打造投资合作新亮点，进一步拓展深化中尼务实合作。希望尼方维护好中方企业、人员的安全和合法权益。中方赞赏尼方支持三大全球倡议，支持尼方在国际地区事务中发挥更大作用，团结地区国家，维护地区稳定。中方坚定支持非洲在联合国气候变化大会上发出“气候正义”呼声，愿同包括尼日利亚在内的非洲国家在气变问题上加强协调，捍卫“全球南方”发展利益。

图加尔表示，尼中关系有着深厚历史渊源，建立在相互尊重、相互信任基础上，取得了丰硕成果。提努布总统去年访华，两国关系提升为全面战略伙伴关系，意义重大。尼中之间没有分歧，加强合作符合双方共同利益。尼方钦佩中国在经济发展、科技创新等方面取得的巨大成就，赞赏中国发挥的世界影响力，积极致力于促进尼中两个伟大国家之间的友谊与合作，为两国人民创造更加美好的未来。尼方坚定恪守一个中国原则，将继续在国际舞台上支持中方的立场，因为这是正确的事情。中非合作论坛北京峰会非常成功，达成一系列重要成果。尼方将积极落实北京峰会成果，推动尼中关系实现更高水平发展。

图加尔对中国西藏地震表示慰问，赞赏中国政府迅速高效的救灾措施。

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