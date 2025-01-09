新华社曼谷1月9日电 专访：泰国警方还原王星案始末

新华社记者林昊 陈家宝

泰国国家警察总署督察长塔查猜9日接受新华社记者专访时说，初步调查确认，中国籍男演员王星为人口贩运受害者，预计他将于10日返回中国。

1月9日，泰国国家警察总署督察长塔查猜在曼谷接受新华社记者专访。新华社记者 孙玮彤 摄

塔查猜说，根据调查结果，王星收到工作邀约来到泰国，乘坐“工作邀约方”安排的车辆从曼谷素万那普机场出发，途中拍摄了照片和地标并传给在中国的亲属。王星说，直到穿过河流进入缅甸乡村，发现环境非常简陋、没有娱乐设施，才意识到自己可能被骗了。

据泰国达府移民局1月7日公布的时间线，王星于当地时间1月3日凌晨3时16分入境泰国，3时40分乘车离开素万那普机场，7时左右到达猜纳府，9时左右经过甘烹碧府，10时左右到达达府湄索县，随后于11时左右失联。经调查，王星在湄索县经历一次换车，警方并未发现他经过位于泰缅两国边境间的泰缅一号友谊大桥。

塔查猜说，接到中方求助后，泰方动用监控录像、电话记录等技术手段，追踪王星位置。案件调查进展较快是因为王星从素万那普机场出发后，中途基本没有停留，所乘车辆非常明确地直奔边境。

“这使得我们的追踪工作可以非常迅速地展开。我们发现他越过边境的具体地点，随后找到司机，从而获得确切信息。”塔查猜说。

这是1月9日在泰国曼谷拍摄的泰国国家警察总署大门。新华社记者 孙玮彤 摄

对于其他潜在类似案件，塔查猜说，如果有人求助，泰方会根据法律程序提供协助。“但有些案件复杂性较高，比如中途换车、换人、改变方向等情况，追踪工作会变得更困难。”

塔查猜提醒来泰的中国访客应警惕声称去邻国工作的邀约，尤其是经过泰国到邻近的第三国，以免落入诈骗集团手中。

“我们认为应加强国际合作，联合开展宣传教育，避免人们在不知情的情况下成为人口贩运受害者。下周我们会召开紧急会议，讨论如何防止类似事件发生，例如制定措施防止受骗者通过泰国前往第三国。”塔查猜说。

中国驻泰国大使馆7日表示，据泰方通报，中国公民王某已于当地时间7日下午成功获救，中国驻泰使领馆对泰国政府及其他有关各方为此所作努力和富有成效的工作表示感谢。

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