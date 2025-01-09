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尼日利亚总统提努布会见王毅

2025年01月09日23:10 | 来源：新华网
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　　新华社阿布贾1月9日电（记者杨喆）当地时间2025年1月9日，尼日利亚总统提努布在阿布贾会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅转达习近平主席对提努布的亲切问候和新年祝福。王毅说，去年9月阁下对华进行成功国事访问，同习近平主席共同宣布将建设中尼全面战略伙伴关系，实现两国关系新的飞跃。中尼始终相互尊重、平等相待。在核心利益问题上相互理解、相互支持，在发展振兴道路上互惠互利、合作共赢，两国关系走在中非关系前列。王毅说，很高兴看到尼日利亚在发展道路上“重燃希望”，为地区和平发挥重要作用，成为非洲地区一支稳定性力量。相信在阁下领导下，尼日利亚国家发展将取得更大成就。中尼关系已超越双边范畴，双方要推动两国全面战略伙伴关系不断向前发展，更要携手建设新时代全天候中非命运共同体，为全球南方团结合作发挥示范作用。

　　王毅表示，中非合作论坛北京峰会取得十大伙伴行动等一系列重大成果，我们愿同尼方加强对接，挖掘合作潜力，拓展合作空间，助力尼日利亚加快发展振兴。中方赞赏尼方恪守一个中国原则，支持尼方走出符合本国国情的发展道路，支持尼方打击恐怖主义，维护地区和平稳定，支持尼日利亚在国际舞台上发挥更大作用。

　　提努布请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。提努布说，去年我对中国进行国事访问并出席中非合作论坛北京峰会，同习近平主席举行了富有成效的会见，共同提升了尼中关系定位。尼中关系发展强劲，尼中友谊牢不可破。尼方高度重视对华关系，落实北京峰会成果有助于尼日利亚的国家发展。为此，我专门任命了尼中全面战略伙伴关系总干事，负责协调和推进对华合作。中国具有重要国际影响力，希望中方支持尼日利亚在国际地区事务中发挥更大作用。

　　提努布就中国西藏地震向中方表示诚挚慰问，赞赏中国政府迅速高效的救灾行动。王毅表示，在党中央坚强领导下，中国人民团结一心，中国政府第一时间全力救援，采取了卓有成效的行动，灾情得到有效控制，我们有信心战胜自然灾害，早日重建家园。

　　当日，王毅还同尼日利亚外长图加尔举行会谈并共同会见记者。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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