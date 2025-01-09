新华社北京1月9日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人郭嘉昆9日表示，应对气候变化，推进绿色发展，中非始终是“同路人”“行动派”。绿色发展将成为中非合作又一个闪光点。

当日例行记者会上，有记者问：非洲媒体近期报道称，受制于各种内外部因素，非洲国家在实现《巴黎协定》、联合国可持续发展目标上面临压力。但同时，在中非合作论坛等框架内进一步巩固的中非友谊，以及中国与非洲国家不断分享现代化成果，为非洲的绿色转型奠定了坚实基础。不少非洲国家积极借鉴中方“绿水青山就是金山银山”理念经验，创造性点出“绿色就是金子”。发言人对此有何评论？

“王毅外长访非期间指出，中方支持非洲绿色发展，携手推进‘生态友好的现代化’。”郭嘉昆说，应对气候变化，推进绿色发展，中非始终是“同路人”“行动派”。非洲国家借鉴中国“三北”防护林工程，开展“非洲绿色长城”计划，加强撒哈拉沙漠的治理。在清洁能源领域，中国在非洲实施了数百个项目，仅中非合作建设的光伏电站装机容量累计就已超过1.5吉瓦。中国的菌草技术走进非洲，成为“小而美”合作项目的典范。风电、地热、太阳能等绿色技术合作，助力非洲国家实现能源转型。

郭嘉昆说，2024年中非合作论坛北京峰会提出中非携手推进现代化六大主张和十大伙伴行动，包括推进建设生态友好的现代化和绿色发展伙伴行动，今后将在非洲实施30个清洁能源项目，共建30个联合实验室，开展卫星遥感、月球和深空探测合作。绿色发展将成为中非合作又一个闪光点。

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