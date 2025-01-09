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外交部：欢迎各国把握中国机遇，分享中国红利

2025年01月09日18:24 | 来源：新华网
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新华社北京1月9日电（记者董雪、邵艺博）就近期很多外企加大对华投资，外交部发言人郭嘉昆9日表示，中国经济稳健增长、高水平开放不断扩大，是外资加码中国的最大底气。欢迎各国把握中国机遇，分享中国红利，实现互利共赢。

当日例行记者会上，有记者问：连日来很多外企宣布继续加大布局中国，日本车企宣布在华设立电动汽车生产工厂，德国车企与中国车企达成重磅合作，法国医药企业在华设立全新生产基地，马来西亚百货集团在华焕新升级，多家外企在华落地“超级工厂”。有分析认为，外企加大对华投资，反映出中国产供链优势和市场机遇。发言人对此有何评论？

郭嘉昆表示，外资企业加大对华投入，再次证明中外经贸合作互利共赢的本质。2024年前11个月，在华新设外商投资企业超5万家，同比增长8.9%。近5年，外商在华直接投资收益率约9%，位居全球前列。

郭嘉昆说，中国经济稳健增长、高水平开放不断扩大，是外资加码中国的最大底气。2024年以来，我们将全国版外资准入负面清单限制措施压减至29条，制造业外资准入限制清零，全面落实外企国民待遇，不断优化营商环境。中央经济工作会议对稳步扩大制度性开放、深化外商投资促进体制机制改革等作出一系列部署，让外企在华发展空间更广、信心更足。多家外资机构发布的2025年全球投资展望中，中国市场继续被看好看涨。

“布局中国就是投资未来。欢迎各国把握中国机遇，分享中国红利，实现互利共赢。”郭嘉昆说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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