新华社雅加达1月9日电 题：印尼入金砖：新起点与新机遇

新华社记者陶方伟 叶平凡

印度尼西亚外交部日前表示，欢迎巴西作为2025年金砖国家轮值主席国宣布印尼正式加入金砖合作机制，认为这一成就体现了印尼在全球事务中日益积极的角色，彰显了印尼致力于通过多边合作推动更具包容性和公平性的全球秩序的坚定承诺。

“这是金砖国家的最新举措。印尼加入金砖将在世界舞台上提升全球南方影响力。”彭博社评论说。

分析人士指出，印尼成为金砖首个东南亚成员，是践行其独立自主外交战略、推动经济发展及增强全球治理话语权的战略决策。同时，金砖国家是加强南南合作的重要平台，印尼作为发展中大国加入这一机制，有助于增加全球南方国家在国际事务决策过程中的代表性和发言权。

契合独立自主外交战略

作为不结盟运动发起国之一，印尼一贯秉持“自由且积极”的外交方针，致力于保持自主性与独立性。印尼总统普拉博沃多次重申，印尼将继续在国际事务中坚守这一原则。

2024年10月，印尼外交部长苏吉约诺在金砖喀山峰会期间表示，金砖国家倡导的诸多主张与印尼外交立场高度一致，“印尼申请加入金砖并非选择站在某一特定阵营，而是希望通过这一平台，能更加自由地为全球南方国家发声，推动维护共同利益”。

印尼政治观察家迪马斯·努格罗霍认为，印尼加入金砖体现其独立自主外交政策，彰显印尼希望通过相互尊重、互利共赢的经济合作建立起良好的多边关系。

印度尼西亚大学国际关系专家穆罕默德·夏罗尼·罗菲指出，印尼加入金砖是其合作伙伴多元化战略的一部分，“自由且积极的外交政策使印尼能够与众多国家和组织进行接触”。

经济多元发展的战略考量

近年来，印尼政府积极谋求加入金砖国家、经济合作与发展组织以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等多个合作机制和组织，旨在通过与全球主要经济体及多边合作平台接轨，进一步推动本国经济发展。自普拉博沃组建新内阁以来，印尼加快了加入国际经济合作机制和组织的步伐。

印尼经济与法律研究中心经济总监奈卢尔·胡达说，加入金砖有利于印尼更好拓展出口渠道，避免对西方国家市场的过度依赖。“中东国家加入金砖的趋势也符合印尼政府希望进入中东市场的愿景。”

印度尼西亚大学货币经济学教授特莉萨·奥利亚·法利安蒂认为，金砖机制将对印尼经济产生积极影响，如果印尼能够营造更好的商业竞争环境，将在这一平台发挥更重要作用。她说，有数据显示，印尼加入金砖后，经济增长率将有可能提升0.3%。

印尼众议院第十一委员会议员马尔万·西克·阿桑强调，金砖国家拥有人口体量庞大的市场，为印尼产品和服务提供了参与国际竞争的新空间。“这一平台可以有效加强南南合作，有助于印尼在多极化世界中实现经济关系的多样化。”

提升国际话语权的新机遇

金砖国家是促进全球南方团结合作的重要平台，推动全球治理体系变革的重要力量，始终致力于维护多边主义、捍卫公平正义、促进共同发展。印尼舆论普遍认为，金砖合作机制的包容性与广泛代表性为印尼提供了提升国际话语权的重要机遇。通过参与金砖这一全球性合作框架，印尼能够在全球治理议题中获得更大发言权。

印尼众议院第一委员会副主席艾哈迈德·赫里亚万指出，在当前复杂多变的国际局势下，印尼能够借助金砖平台，在维护全球平衡与世界和平方面发挥更大作用。“气候变化、可持续发展、人道主义等议题都是印尼可以积极推动的关键领域。”

印尼帕拉马迪纳大学经济学家维亚扬托·萨米林认为，加入金砖是印尼强化国际影响力、巩固战略地位的重要一步，将有效提升印尼在国际谈判中的地位，并为印尼提供参与金砖机制未来发展蓝图设计的机会。

在印度尼西亚大学国际关系专家罗菲看来，“作为金砖国家的一员，印尼将更有能力表达全球南方国家的共同诉求”，并进一步拓展其参与全球议程的伙伴网络。

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