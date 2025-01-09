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全球瞭望｜法国《世界报》：对中国加征关税不会让欧洲成为电动汽车冠军

2025年01月09日15:39 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月8日电（记者李文昕）法国《世界报》北京通讯员阿罗·蒂博7日发表专栏文章说，中国在二十年内开发出一个基于技术知识和电池的“新汽车星球”，这使欧洲在中短期内很难与中国竞争，但对中国电动汽车加征关税，不会让欧洲成为电动汽车冠军。

文章表示，中国已成为全球电动汽车市场的主体，并引用相关行业协会数据说，中国市场目前占新能源（电动和混合动力）汽车全球销量的70%，而2022年时，这一比例仅为52%。自2024年7月以来，在中国汽车总销量中，新能源汽车占一半以上，而在欧洲，新能源汽车只占汽车总销量近四分之一。

文章表示，在中国，电动汽车普及促进更多充电桩安装，反过来又促进电动汽车更广泛使用。电动汽车创造了就业机会，又增强了中国将产业链各个环节推向创新的决心。经济学家所描述的良性循环几乎就是如此，这也是关注生态的欧洲政党所呼吁的：汽车转型会促进经济发展，而非“惩罚”经济。

文章还表示，中国消费者对电动汽车已经建立起需求，支持电动汽车的政策性讲话一直不断。而在欧洲和美国，汽车制造商则安于内燃发动机现状，许多政治领导人认为很难向民众宣介电动汽车，甚至对此怀有敌意。

文章称，至于欧盟，欧盟承诺到2035年将不再在欧盟境内销售燃油车，并希望走在气候转型最前沿。如果不进行某种形式的反省，欧盟将难以履行这项承诺。

(责编：苏缨翔、张悦)

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