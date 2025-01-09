新华社华盛顿1月8日电 即将卸任的美国总统、民主党人拜登日前呼吁候任总统、共和党人特朗普上任后不要搞“清算”。

《今日美国报》8日刊登了该报对拜登的专访。拜登在专访中透露，去年11月他在白宫会见胜选后的特朗普时告诉对方，搞“清算”没有必要而且不符合特朗普利益。特朗普没有直接回应，“只是聆听”。

拜登表示，他正在考虑为美国共和党籍前国会众议员莉兹·切尼、美国国家过敏症和传染病研究所前所长安东尼·福奇等人发布预防性赦免。特朗普此前曾威胁调查和起诉切尼、福奇等人。

此外，拜登声称，如果没有退出2024年美国总统选举，他认为自己可以战胜特朗普，但承认“不知道”是否可以完成第二个任期，“我也不指望在85岁、86岁的时候还当总统”。

拜登认为他任内美国重建了同盟友的关系，呼吁特朗普政府保持美国在国际上的领导力。谈及遗憾，拜登表示，他未能有效应对美国虚假信息问题，并对美国基础设施建设缓慢感到沮丧。

拜登将于本月20日卸任，特朗普将于当天宣誓就职美国总统。

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