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“你好！中国”旅游形象亮相东京街头

2025年01月09日15:37 | 来源：新华网
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新华网东京1月9电（记者 胡晓格）连日来，“你好!中国”国家旅游形象和“吉祥蛇”蛇年拜年祝福推广视频亮相东京街头，热情、大气且充满浓浓中国风的可爱视频吸引众多日本民众驻足观赏。该推广视频由中国驻东京旅游办事处投放，活动持续至1月7日。

2024年12月30日，“你好!中国”国家旅游形象亮相东京涩谷全向十字路口。（图片由中国驻东京旅游办事处提供）

2024年12月30日，日本东京街头上播放的“吉祥蛇”蛇年拜年视频。（图片由中国驻东京旅游办事处提供）

视频里，大熊猫化作“你好!中国”国家旅游形象向日本及全世界民众发出热情的访华邀请，伴随着悠扬的中国民乐旋律，憨态可掬的大熊猫化身导游，引领观众穿梭于中国的历史遗迹、壮丽山川与现代建筑之间。紧接着，栩栩如生的“吉祥蛇”作为2025年生肖吉祥物用中日双语给当地民众送去了最诚挚的新春祝福。

1月1日，“吉祥蛇”蛇年拜年视频在东京新宿附近一处建筑的大屏上播放。（图片由中国驻东京旅游办事处提供）

据初步估计，该视频在为期9天的滚动播放中有效触达约500万人次。该视频的播出，不仅为当地民众和游客打开了一扇了解当代中国、感受中国文化的新窗口，也是普及中国对日免签政策，推动更多日本民众赴华旅游和交流访问的一次积极尝试。

(责编：苏缨翔、张悦)

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