人民网首尔1月9日电（李帆）2025年伊始，中国品牌以更为积极的姿态和多元化的策略加速布局韩国市场。名创优品强势回归、小米设立韩国法人、比亚迪计划推出乘用车，这些举措充分展现了中国企业在全球化战略推进中的新高度。这一趋势不仅反映出中国品牌在韩国市场竞争力的持续提升，也彰显了中国制造与中国创新在韩国市场日益增强的影响力。

名创优品强势回归 本土化战略助力再战韩国市场

名创优品作为中国具有代表性的零售品牌，近年来凭借“高性价比”战略风靡全球。早在2016年，名创优品便进军韩国市场，门店数量一度超过70家。然而，受新冠疫情影响，线下销售疲软，加之市场竞争激烈和运营成本较高，名创优品于2021年退出韩国市场。

韩国消费者在名创优品大学路店选购哈利波特联名款商品。人民网 李帆摄

2024年12月，名创优品宣布重返韩国市场，并在首尔钟路区大学路开设首家门店。这家门店与知名IP哈利波特合作，推出多款联名限量商品，迅速吸引了大量消费者的关注和光顾，成为市场热议的焦点。

名创优品方面表示，此次回归将以年轻消费者为主要目标，通过与知名IP合作推出特色商品，同时优化线下购物体验，全面提升品牌吸引力。此外，名创优品正积极探讨进驻乐天百货和现代百货的可能性，计划通过创新商业模式和本土化战略，重新开拓市场并扩大份额。

据店员向记者介绍，哈利波特限量商品的销售将持续至2025年1月15日。随后，为进一步吸引韩国年轻消费者，名创优品计划将大学路门店升级为迪士尼主题概念店，并推出多款迪士尼周边商品。这一策略不仅展示了名创优品的创新能力，也体现了其对韩国本地消费文化的深刻洞察和精准把握。

“你好，韩国” 比亚迪电动汽车蓄势待发

在全球推进碳中和目标的背景下，韩国正积极推动新能源汽车的发展，而比亚迪凭借领先的电池技术与优质的产品，正契合这一趋势。比亚迪韩国公司负责人在接受采访时表示，公司将于1月16日正式发布在韩国市场的乘用车销售车型，并宣布启动销售。这标志着比亚迪自2016年进入韩国商用车市场后，时隔9年再度进军韩国乘用车领域。据悉，比亚迪此次计划率先在韩国市场推出纯电动汽车，包括“Seal”、“Dolphin”和“Atto 3”，即中国市场的海豹、海豚和元PLUS。

比亚迪韩国官网显示“你好，韩国”口号，并用数字标示乘用车产品在韩国上市的倒计时。图源：比亚迪韩国官网截图

比亚迪的核心竞争力在于其显著的价格优势。电池成本通常占电动车总成本的约40%，而比亚迪通过自有电池生产技术，不仅显著提升了电动车的安全性与续航能力，还有效降低了制造成本。根据韩国汽车行业的分析，如果“Seal”在韩国市场的售价定为4000万韩元（约合人民币20万元），将比现代汽车的中型电动车“IONIQ 6”便宜约500万至1000万韩元。此外，“Seal”在日本市场的售价为528万日元（约合人民币24.5万元），同样展现了其在韩国的价格竞争力。

为了提升消费者体验，比亚迪计划构建完善的销售网络。上个月，比亚迪韩国公司已选定覆盖韩国六大区域的专业经销商，负责区域内展厅和服务中心的车辆销售与售后服务，进一步提高消费者的便利性。

业内人士分析认为，比亚迪的强势进军无疑将对韩国本土车企带来巨大冲击，并对韩国电动车市场格局产生深远影响。

从跨境电商到本地法人 小米加速深耕韩国市场

据韩国业界消息，小米近日在韩国成立分公司“小米科技韩国”，宣布正式入驻韩国市场，标志着其市场战略的全面升级。小米以智能手机与智能家居设备闻名，此前已通过韩国线下商超零售和跨境电商渠道在韩国积累了一定用户基础。此次设立韩国分公司表明，小米未来将更加深入本地市场，并通过本土化战略精准对接韩国消费者需求。

据韩媒报道，小米计划在韩国市场推出一系列核心新品，包括电视、扫地机器人、智能手机和可穿戴设备等。同时，小米还计划于2025年上半年在首尔开设首家线下实体店，以拓展销售网络并提升市场覆盖率。通过这些战略措施，小米旨在不仅扩大其在韩国的业务版图，还致力于打造一个覆盖多品类的智能电子产品生态体系。

中国品牌全球化的驱动力

中国品牌大举进入韩国市场并非偶然，而是全球化战略不断深化的结果。随着中国经济实力的提升，中国企业在研发创新、供应链整合和品牌建设等方面取得了显著进展，这些优势为其在国际市场上的竞争提供了强有力的支撑。以比亚迪的电池技术、小米的智能生态系统，以及名创优品的供应链优化为代表，中国品牌在技术密集型领域和以消费者体验为核心的行业中逐渐建立起技术壁垒。

近年来，中国品牌更加注重本土化，通过研究韩国消费者需求、调整产品设计与营销策略，成功与韩国市场接轨。名创优品、小米和比亚迪在韩国市场的布局正是这种本土化战略的典范。此外，中国政府通过“一带一路”倡议和国际经贸合作，为企业“走出去”提供了政策支持。中韩经贸关系的深化，也为中国品牌进入韩国市场创造了便利条件。

韩国市场的机遇与挑战

作为一个成熟的消费市场，韩国消费者对产品质量、服务体验和品牌形象有着严格要求。对于中国品牌而言，韩国市场既是机遇之地，也是挑战之地。尽管中国品牌在全球市场形象逐步提升，但在韩国部分消费者心中，仍需进一步树立高品质与创新的品牌认知。通过加强品牌宣传和差异化竞争策略，中国品牌可以更加明确自身优势，从而在竞争中脱颖而出。

此外，韩国市场长期由本土品牌如三星、LG，以及欧美和日本品牌主导，中国品牌需深刻理解韩国文化与消费习惯，避免因文化差异引发不必要的问题。在市场开拓过程中，中国品牌不仅是在韩国市场的单点尝试，更是对其全球化模式的一次重要实践。

未来，中国品牌在韩国市场乃至全球市场的表现值得期待。通过技术创新与文化融合，中国品牌将以更加开放和自信的姿态迎接全球化发展的新篇章。此次在韩国市场的布局仅是一个开端，中国品牌的全球化之路正在迈向更加广阔的未来。

(责编：曹欣悦、杨牧)