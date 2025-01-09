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全球瞭望｜突尼斯前外长：非洲法国关系发生转变

2025年01月09日13:28 | 来源：新华网
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新华社突尼斯1月9日电（记者黄灵 王一盛）突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯日前在接受当地媒体乔哈拉电台采访时表示，非洲一些国家正在摆脱法国传统影响力，同世界其他重要力量建立更多联系。

乌尼斯说，法国总统马克龙近期关于非洲萨赫勒地区国家应感谢法国的言论在乍得、塞内加尔等国引发争议，这表明法国同非洲一些国家的关系变得紧张。

马克龙近期发表公开讲话时称，2013年法国对萨赫勒地区进行了军事干预，避免该地区一些国家被极端分子控制，这些国家应该感谢法国。

乌尼斯认为，法方此番表态“居高临下”。长期以来，法国在非洲发挥战略影响力。非洲一些国家在动荡时期向法国寻求建立战略关系，以获得军事支持、维护稳定。但国际格局已发生变化，非洲国家同法国的战略关系受到越来越多质疑。

乌尼斯说，法国从马里、布基纳法索、尼日尔等国撤军，并不是法国主动做出的决定，而是这些国家政府和人民对法国军事存在感到不满。

乌尼斯呼吁非洲国家领导人制定独立的国家战略，以取代对法国的传统依赖。

(责编：苏缨翔、张悦)

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