新华社巴黎1月8日电（记者乔本孝）法国外交部发言人8日发表声明说，法国对美国“元”公司将取消“事实核查”机制表示担忧。

声明说，言论自由是受法国等欧洲国家保护的一项基本权利，但不能将其与不经过滤或节制将病毒性内容传播至数百万用户的行为混为一谈。

声明表示，法国注意到该决定目前只在美国境内有效，法国将持续保持警戒，确保“元”公司及其他平台遵守相关欧洲法律，特别是欧盟《数字服务法》（DSA）。该法规定平台对用户能触及的信息负有责任，帮助欧洲公民免受外国干涉和信息操弄。

本月7日，“元”公司首席执行官马克·扎克伯格宣布，该公司将从美国开始终止“第三方事实核查”机制。据“元”公司官网介绍，“第三方事实核查”机制即该公司授权独立核查机构根据原始报告审核和评定内容的准确性，当平台上的某条内容被评定为“虚假”时就会大幅减少其传播，以降低其曝光率，并相应地加上标签以提醒想要分享该内容的用户。

“元”公司7日发布新闻公报称，将采取更加个性化的方式处理政治内容，为那些想在个人信息流中看到更多政治内容的用户提供条件。

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