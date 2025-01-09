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欧日合作的“比皮科伦坡”探测器第六次飞掠水星

2025年01月09日13:27 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月8日电（记者 罗毓）欧洲航天局表示，水星探测器“比皮科伦坡”已在8日实施第六次飞掠水星，利用水星引力减速并调整航向，为2026年进入水星轨道做好准备。

据欧航局介绍，“比皮科伦坡”探测器从水星入夜的一侧接近这颗行星，其间超过20分钟探测器无法接收到阳光直射，完全依赖自身电池供电。随后，探测器飞掠水星北极区域，使其能够观测到位于“永久阴影区”的陨石坑。此次飞掠过程中，探测器与水星表面最近的距离仅为295公里。

“比皮科伦坡”探测任务是欧航局和日本宇宙航空研究开发机构的合作项目，由前者主导开展。其中涉及的探测器于2018年10月20日启程飞向离太阳最近的行星——水星。

该探测器携带了两个独立探测设备：由欧航局研发的“水星行星轨道飞行器”，主要用于探测水星的表面和组成；由日本宇宙航空研究开发机构研发的“水星磁层轨道飞行器”，主要负责探测水星的磁场。按计划，探测器将在2026年正式进入水星轨道，届时其中的两个探测设备将分开并在轨道不同方位开展相关探测作业。

(责编：苏缨翔、张悦)

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