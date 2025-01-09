新华社华盛顿1月8日电（记者许缘）美国联邦储备委员会8日公布的2024年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员认为，由于通胀上行风险增加，美联储已经到达或接近放慢降息节奏的适当时点。

2024年12月17日至18日，美联储召开当年最后一次货币政策会议，将联邦基金利率目标区间继续下调25个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，几乎所有与会官员都认为，通胀上行风险有所增加。所有官员一致认为，美联储“已到达或接近放慢政策宽松步伐的适当时点”。

会议纪要说，做出上述判断是考虑到美国近期通胀数据高于预期，以及贸易和移民政策可能变化的影响。分析人士认为，政策变化主要指美国候任总统特朗普主张对输美商品加征关税和收紧移民政策。

会议纪要还显示，几位与会官员观察到通胀收窄进程“可能已经暂停”或“存在这种风险”。在此次会议上，克利夫兰联储行长贝丝·哈马克认为，通胀率“回归2%的进程并不平坦”，应维持利率不变。

美联储将于1月28日至29日召开2025年首次货币政策会议，而特朗普将于1月20日宣誓就职。有经济学家认为，特朗普的相关政策将推高美国通胀水平，降低美联储未来降息的可能性。

根据美联储去年12月公布的经济前景预期，多数美联储官员预计，到2025年底联邦基金利率目标区间将降至3.75%到4%之间，以每次降息25个基点计算仅降息两次，少于此前预计的四次。

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