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我在中国过大年 | 秘鲁人安东尼奥：一起看春晚是我们家迎新年的传统项目

人民网记者 周雨 亚瑟夫
2025年01月09日11:26 | 来源：人民网-国际频道
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安东尼奥与家人。受访者供图

安东尼奥与家人。受访者供图

“刚到中国时，我习惯在大年三十晚上12点去后海看烟花。”在中国生活了15年的秘鲁人安东尼奥回忆起自己过往丰富多彩的春节故事。最近几年，他更喜欢边吃年夜饭边和家人看“春晚”。安东尼奥对记者说：“一起看春晚是我们家迎接新年的传统项目。”

安东尼奥了解每年春运期间人员流动量大，所以他会尽量避开在春节期间安排旅行。不过他提到，周围有些朋友会选择在春节期间出去玩，大家都对“高价机票”“火车票靠抢”深有感触。“春节时的北京不再是平日热闹喧嚣的首都，而是变成了一个宁静的港湾。我特别喜欢趁节后的喧嚣生活开始前，充分享受这座城市的安静和浪漫。”

在中国生活的十多年中，安东尼奥早已深深爱上源远流长的中国传统文化，并对此有了更深刻的理解。“农历新年是家庭团聚、祈求好运的时刻。我想对于中国人来说，它的意义仍然与几百年前、甚至上千年前同样重要。每个地方的传统和习俗又各不相同，春节大概是内容和表现形式最丰富的节日之一了。”

在北京居住的他，体验过各大公园特色的庙会。“北京各个公园都会举办庙会，而且每个庙会各有特色。最有名的应该是地坛庙会，此外还有龙潭庙会、朝阳公园庙会等等。”

安东尼奥认为，在中国的生活不断拓展了他的视野。以他从事的行业为例，中国企业高质量“出海”、积极拓展服务与技术“走出去”。在文化交流方面，他认为中国持续优化签证政策将进一步便利中外人员往来，为中外人文交流带来更多新机遇。

如今，他的家乡拉丁美洲日渐走进了中国人的视野。安东尼奥注意到，拉美国家的产品也在中国市场越来越受到中国消费者喜爱。他对未来在中国的生活充满了期待。“相信随着市场发展，困难总会被克服，机遇也会更多。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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