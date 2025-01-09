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我在中国过大年 | 巴拿马教师：无论我身在何方，始终会关注春节

人民网记者 吴思萱 亚瑟夫
2025年01月09日11:23 | 来源：人民网-国际频道
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“春节是世界上最令人印象深刻的庆祝活动之一。”北京第二外国语大学西班牙语外教李姿与记者分享了她的春节记忆。

李姿在巴拿马大学与中文结缘，并于2006年来到北京，开启了在中国的多彩生活。谈起春节，她感叹道：“节日的庆祝规模超乎想象，置身其中，令人震撼。”

“春节是一场让中国家庭齐聚一堂的大型‘马拉松’。”李姿表示，每逢春节，中国迎来大规模的出行高峰。“初到中国时，我曾想在春节假期出游。但现在，为避开旅行高峰，我会在北京的家中与中外朋友一起欢度春节。”

关于春晚，李姿更喜欢看社交网络上的精彩片段。她称赞春晚“很特别、很吸睛”，不仅可以看到中国最优秀的表演家们带来的丰富多彩的节目，还可以感受到中国先进的舞台技术，堪称一场完美的艺术盛宴。通过春晚，她也充分体会到中国不同民族间团结向上、欣欣向荣的氛围与力量。

自2009年在北京第二外国语大学担任外教以来，李姿积极推动中国学生与拉美国家驻华机构的交流与互动，增进中国学生对拉美国家的了解。在华近20年的她不仅是一位西班牙语老师，还创立了一家公司，致力于让拉美教师到中国不同的学校教授西班牙语，传播西语国家文化。

在中国多年，李姿越来越懂得与不同国家、不同文化背景之人的交往和相处之道。她认为，尊重文化的差异性和多样性是最根本的。在她看来，中国提出的共建“一带一路”倡议为中国与拉美开展文化交流提供了“绝佳机会”。她看到越来越多的巴拿马人来到中国学习，期待巴拿马人与其他拉美国家一道，走进真实的中国，“通过自己的方式深入了解这个东方国度，而不被其他国家的言论所左右。”

“中国是一个让人流连忘返的国家。”对于即将到来的蛇年春节，李姿很期待继续感受中国人欢度传统节日的幸福时刻。在她眼中，春节是一个庆祝家庭团结、尊重传统文化的节日，饱含着中国人不懈奋斗、追求更美好未来的强烈意愿。

多年的在华经历让李姿十分熟悉中华文化和传统习俗，她动情地说：“无论我身在何方，始终会关注春节

受访者供图

李姿在中国过年。受访者供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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