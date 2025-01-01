中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目启动仪式2024年12月27日在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德市举行。这条连通三国的铁路项目由设想付诸实施，从蓝图走向现实，向着建成通车目标迈出了关键一步。承载着中国以高水平开放促进区域发展的愿景，连接着中亚国家对地区发展繁荣的渴望，中吉乌铁路必将为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力。

中吉乌铁路是三国共建“一带一路”合作的标志性工程，也是中国同中亚互联互通的战略性项目。近年来，在三国元首亲自关心推动下，项目持续取得新进展。中吉乌三国政府间协定签署以来，三国政府部门和企业积极推进项目前期工作，取得一系列阶段性成果。今天的启动仪式，标志着该项目前期工作取得重大进展，为项目早日开工建设奠定了坚实基础。铁路全线建成后，将成为惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道，对促进沿线各国基础设施互联互通和经贸往来、推动共建“一带一路”高质量发展具有重大意义。

中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，不仅有助于三国发掘各自的交通运输潜力，中亚区域内的交通整合和整个区域的对外联通都将从中受益。铁路建成后，将完善新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中亚、西亚和北非、南欧的便捷运输通道，并将拓宽新亚欧大陆桥的运输范围，提高新亚欧大陆桥在国际运输中的地位。正如吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫所说，这条铁路将成为东西方之间的“战略桥梁”，为贸易、旅游和工业开辟新机遇。

人畅其行、物畅其流，区域经济增长和社会发展也将因此迎来更多机遇。建成后的铁路，将成为从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程缩短，物流成本降低，而且有利于共建国充分发掘交通运输和过境物流的潜力，带动运输业、旅游业发展，提升产品出口速度，促进国家经济发展。基础设施的联通，还将有效降低共建国家参与国际贸易的成本，提升其与世界经济接轨的能力，激发更强发展动力。亚洲开发银行研究表明，内陆国家基础设施贸易成本每降低10%，其出口将增加20%。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫认为，中吉乌铁路项目正式启动是落实三国元首共识、促进互利合作、推进共建“一带一路”的重要举措，具有重大历史意义。该铁路有助于推动地区贸易和一体化，促进人员往来和人文联系，搭建起文明互鉴的重要桥梁，造福地区国家和人民。

中吉乌铁路项目是中国—中亚务实合作的生动缩影，更是中国以互联互通推动区域协同发展的真实写照。中吉乌有各自的产业比较优势，在加强基础设施互联互通建设基础上，未来各方在新能源、数字经济、人工智能、跨境电商、5G、绿色矿产等新兴产业合作前景可期。不仅是在中亚地区，近年来，中国参与并推动的周边地区合作涌现蓬勃动力，地区互联互通迎来加速发展的势头。中欧跨里海直达快运开通，“天府号”跨境公路班车中亚线发车，中越边境铁路、中蒙跨境铁路、中新陆海新通道、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展。地区国家对互联互通的需求以及迈向区域一体化的共同心愿，成为越来越多新项目开花结果的关键动力。

中吉乌铁路，是基础设施的联通之路，是符合地区人民共同利益的发展之路、友谊之路、幸福之路，更是中国为区域发展开辟的合作大道。未来，在共建“一带一路”合作框架内，更多项目将串起各国民众对发展和繁荣的企盼，为全球经济注入全新活力，为更多国家和人民创造更多福祉。

（据新华社电 记者樊 宇）

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