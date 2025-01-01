打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

携手铺就发展、友谊、幸福之路

2025年01月01日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目启动仪式2024年12月27日在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德市举行。这条连通三国的铁路项目由设想付诸实施，从蓝图走向现实，向着建成通车目标迈出了关键一步。承载着中国以高水平开放促进区域发展的愿景，连接着中亚国家对地区发展繁荣的渴望，中吉乌铁路必将为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力。

　　中吉乌铁路是三国共建“一带一路”合作的标志性工程，也是中国同中亚互联互通的战略性项目。近年来，在三国元首亲自关心推动下，项目持续取得新进展。中吉乌三国政府间协定签署以来，三国政府部门和企业积极推进项目前期工作，取得一系列阶段性成果。今天的启动仪式，标志着该项目前期工作取得重大进展，为项目早日开工建设奠定了坚实基础。铁路全线建成后，将成为惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道，对促进沿线各国基础设施互联互通和经贸往来、推动共建“一带一路”高质量发展具有重大意义。

　　中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，不仅有助于三国发掘各自的交通运输潜力，中亚区域内的交通整合和整个区域的对外联通都将从中受益。铁路建成后，将完善新亚欧大陆桥南部通路，形成东亚、东南亚通往中亚、西亚和北非、南欧的便捷运输通道，并将拓宽新亚欧大陆桥的运输范围，提高新亚欧大陆桥在国际运输中的地位。正如吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫所说，这条铁路将成为东西方之间的“战略桥梁”，为贸易、旅游和工业开辟新机遇。

　　人畅其行、物畅其流，区域经济增长和社会发展也将因此迎来更多机遇。建成后的铁路，将成为从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程缩短，物流成本降低，而且有利于共建国充分发掘交通运输和过境物流的潜力，带动运输业、旅游业发展，提升产品出口速度，促进国家经济发展。基础设施的联通，还将有效降低共建国家参与国际贸易的成本，提升其与世界经济接轨的能力，激发更强发展动力。亚洲开发银行研究表明，内陆国家基础设施贸易成本每降低10%，其出口将增加20%。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫认为，中吉乌铁路项目正式启动是落实三国元首共识、促进互利合作、推进共建“一带一路”的重要举措，具有重大历史意义。该铁路有助于推动地区贸易和一体化，促进人员往来和人文联系，搭建起文明互鉴的重要桥梁，造福地区国家和人民。

　　中吉乌铁路项目是中国—中亚务实合作的生动缩影，更是中国以互联互通推动区域协同发展的真实写照。中吉乌有各自的产业比较优势，在加强基础设施互联互通建设基础上，未来各方在新能源、数字经济、人工智能、跨境电商、5G、绿色矿产等新兴产业合作前景可期。不仅是在中亚地区，近年来，中国参与并推动的周边地区合作涌现蓬勃动力，地区互联互通迎来加速发展的势头。中欧跨里海直达快运开通，“天府号”跨境公路班车中亚线发车，中越边境铁路、中蒙跨境铁路、中新陆海新通道、马来西亚东海岸铁路等重点项目取得重要进展。地区国家对互联互通的需求以及迈向区域一体化的共同心愿，成为越来越多新项目开花结果的关键动力。

　　中吉乌铁路，是基础设施的联通之路，是符合地区人民共同利益的发展之路、友谊之路、幸福之路，更是中国为区域发展开辟的合作大道。未来，在共建“一带一路”合作框架内，更多项目将串起各国民众对发展和繁荣的企盼，为全球经济注入全新活力，为更多国家和人民创造更多福祉。

　　（据新华社电  记者樊  宇）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部