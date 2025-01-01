上合组织文化合作领域不断拓展——

本报记者 张 红

2024年12月18日，第三届上合组织国家职工技能大赛在青岛市开幕。图为来自埃及的易卜拉欣·穆西·赫尔米·穆西（前右）与穆斯塔法·霍斯尼·穆斯塔法·梅特瓦利（前左）在工业机器人操作调整工项目比赛中。

新华社记者 李紫恒摄

2024年4月15日，2024年“汉语桥”上海合作组织国家青年学生春令营开营仪式在新疆师范大学举行。来自8个上合组织国家的近500名青年学生参加了此次春令营。图为参加春令营的来华青年学生在新疆师范大学学生（左）的指导下学习茶艺。

新华社记者 王 菲摄

加强交流互鉴，促进民心相通，是上合组织的温暖底色。成立20多年来，上合组织的人文合作取得了丰硕成果。2024年7月上合组织阿斯塔纳峰会上，中国正式接任上合组织2024年至2025年轮值主席国。过去几个月来，上合组织人文交流活动越发精彩纷呈。新的一年，上合组织框架内，来自不同民族、拥有不同文化的人们必将在进一步的交流中越走越近。

更多交流活动

上合组织人文交流之树越来越枝繁叶茂。

近日，上海合作组织成员国国家协调员一行21人参访浙江杭州，探访西湖、西泠印社、中国丝绸博物馆、阿里巴巴集团、菜鸟集团等，体会中华文明的源远流长，感受中国式现代化的澎湃动能。

“这些作品承载着生活在丝绸之路沿线地区民众的文化和价值观。”参观“上海合作组织国际美术双年展”时，上合组织副秘书长索海尔·汗说，这是属于上合组织成员国艺术家的艺术之廊。在西泠印社，巴基斯坦上合组织国家协调员巴特发现了一枚巴基斯坦文字印章。“可以看到，相通的文化紧密联系着各成员国，不间断的人文合作将各国人民团结在一起。”

在上合组织阿斯塔纳峰会上，青岛被赋予“上合组织旅游和文化之都”新角色。2024年7月，“2024—2025上合组织旅游和文化之都”活动在青岛启动。此外，作为中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，青岛重点打造上合组织框架内具有国际影响力的特色文旅品牌——“上合之夏”系列活动。2024“上合之夏”活动季聚焦跨文化对话、旅游业发展、青年交流、媒体合作、历史和文化遗产等领域，开展20余类近百场特色活动。

“近几个月来，中国—上海合作组织司法交流合作培训基地、上海合作组织农业技术交流培训示范基地和中国—上海合作组织地方经贸合作示范区青岛等均举办了形式多样的活动。”西北大学中亚研究院院长卢山冰教授接受本报记者采访时指出，“当前，上合组织人文交流合作呈现出元首外交引领、高访带动、高端机制示范、双边多边结合的特点：成员国元首在人文交流合作上的引领作用更加凸显；人文交流机制建设更加牢固，组织协调作用更加显著；各成员国对本国与他国开展人文交流合作更加重视；成员国之间双边和多边人文交流活动更加丰富多彩。”

更多情感共鸣

上合组织发展最牢固的基础在于文明互鉴，最深厚的力量在于民心相通。

由中国丝绸博物馆发起的“丝绸与丝路：从杭州到撒马尔罕”系列展览正在乌兹别克斯坦撒马尔罕州立博物馆展出，今年已是展览在撒马尔罕展出的第三年。乌兹别克斯坦上合组织国家协调员乌拜杜拉耶夫感慨道，撒马尔罕是中国唐朝时期丝绸之路的重要节点，承载了无数文化交汇的故事。“我很高兴看到借助丝绸之路的文化遗产，两国人民正在产生更多情感共鸣。”

人文合作是上海合作组织的重要支柱之一。2002年通过的《上海合作组织宪章》将文化领域合作列入本组织宗旨与目标。20多年来，在成员国共同努力下，上合组织文化合作领域不断拓展，取得丰硕成果。

“20多年来，上合组织在人文交流合作上，形成了诸多合作机制，举行了一系列开创性活动，在更大范围内推动民心相通和互利合作。其中，教育领域交流合作成果突出、科技领域交流合作密切、文化领域交流合作异彩纷呈、卫生领域交流合作全面发展。”卢山冰说，成果的取得源于多种因素的共同作用，“首先，互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的‘上海精神’是成员国之间开展人文交流合作的基础，完全契合成员国的意愿和诉求；其二，成员国高层包括国家元首和政府首脑的有力推动和地方政府的积极配合起到重要作用；其三，高质量共建‘一带一路’也为上合组织成员国之间人文交流合作结硕果提供助力。”

“人文交流在促进成员国之间相互理解、信任和持久关系方面已经发挥并将继续发挥至关重要的作用。”《巴基斯坦观察家报》网站文章指出，这种交流的成功源于共同的文化历史、地区传统，源于一个由贸易合作、共同经验、文化协同联系在一起的群体的共同愿景。

更加美好前景

经过20多年的发展，上合组织已经成为当今世界覆盖面积最广、人口最多的区域性国际组织。文明交流与互鉴是上合组织行稳致远的必然选择。

“人文交流是上合组织发展的‘三驾马车’之一。中国提出的平等、互鉴、对话、包容的文明观，契合上合组织成员国人民的共同愿望，奠定了成员国进一步合作的思想理念基础。人文交流合作实践筑牢了上合组织合作的民意基础和社会基础，有力推动该组织在安全、经贸、人文和医疗卫生等领域的有效合作。”卢山冰说。

中国是上合组织创始成员国，始终把上合组织作为外交优先方向。中方担任上海合作组织轮值主席国，将在政治、安全、经济、人文等领域主办100多场会议和活动，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，为推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

卢山冰指出，目前，上合组织人文交流合作呈现三个趋势：一是与共建“一带一路”“五通”中的民心相通紧密融合、相互促进、共同发展；二是紧密融入和有效促进“构建人类命运共同体”的发展；三是“上海精神”被越来越多国家和地区的民众接受。“2025年，中国将充分发挥上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间机构作用，继续办好传统医学论坛、民间友好论坛、青年交流营、青年发展论坛等品牌活动，在‘2024—2025上合组织旅游和文化之都’青岛举办各类活动，并积极落实未来5年向上合组织国家提供1000个青年赴华交流名额，促进文明交流互鉴，人民相知相亲。”卢山冰说。

《巴基斯坦观察家报》网站文章指出，上合组织通过在文化交流、学术研究和旅游领域的合作，为建立一个不仅由经济协议维系的地区共同体奠定了基础。这个地区共同体拥有共同价值观、共同目标以及共同的和平与繁荣愿景。

(责编：牛镛、岳弘彬)