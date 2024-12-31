新华社北京12月31日电（记者朱超、许可）外交部发言人毛宁31日表示，全球南方国家携手前行，为经济全球化转型带来新动能，为完善全球治理带来新气象。中方将继续为推动人类进步作出“全球南方贡献”。

当日例行记者会上，有记者问：今年，金砖国家举行扩员后首次峰会，秘鲁、巴西等国相继举办亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会等重要国际多边会议。有评论认为，2024年是全球南方年。发言人如何看待全球南方崛起势头和对世界的影响？

毛宁表示，全球南方大踏步走上历史舞台，是世界大变局的鲜明标志。一年来，“大金砖合作”实现良好开局、“上合组织＋”新模式初现，非洲联盟亮相二十国集团。全球南方国家携手前行，更积极、更广泛参与多边合作，为经济全球化转型带来新动能，为完善全球治理带来新气象。

“中国始终是全球南方重要成员，始终致力于推动全球南方团结振兴。”毛宁说，习近平主席提出全球南方开放包容合作倡议，宣布支持全球南方合作八项举措，倡导全球南方国家共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量。

毛宁说，中方将继续践行真正的多边主义，坚定维护发展中国家共同利益，汇聚全球南方联合自强的合力，为推动人类进步作出“全球南方贡献”。

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