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外交部：2024年中非关系在变乱交织的国际形势下继续收获硕果

2024年12月31日17:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月31日电（记者朱超）外交部发言人毛宁12月31日在例行记者会上介绍了2024年中非合作的亮点和对2025年中非关系的展望。她表示，2024年，中非关系在变乱交织的国际形势下继续收获硕果；展望2025年，愿同非洲国家一道，不断丰富新时代全天候中非命运共同体的内涵，促进世界和平与发展。

　　毛宁介绍，2024年，我们见证了中非友好大家庭的大团聚，非洲所有53个建交国领导人、非盟委员会主席、联合国秘书长等近6000名中外嘉宾齐聚北京，出席中非合作论坛北京峰会。我们见证了中非友好关系的大提升，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体提升至新时代全天候中非命运共同体。

　　“我们见证了中非友好合作的大发展，中非合作论坛北京峰会宣布中非携手推进现代化六大主张和十大伙伴行动，一大批标志性工程和‘小而美’项目在非洲落地生根。我们见证了全球南方的大团结，以中国和非洲为关键成员的全球南方群体性崛起。北京峰会通过《北京宣言》，共同发出反对霸权主义、阵营对抗、‘脱钩断链’的正义之声。”她说。

　　展望2025年，毛宁表示，中方愿积极落实中非合作论坛北京峰会成果和中非领导人重要共识，同非洲国家一道，加强政策和发展战略对接，深化各领域互利合作，密切人文交流，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续坚定相互支持，不断丰富新时代全天候中非命运共同体的内涵，携手维护全球南方共同利益和国际公平正义，促进世界和平与发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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