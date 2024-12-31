吴莎 余颖

马可·波罗纪念活动全国委员会成员、威尼斯前副市长劳拉·芬卡托。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

2024年是意大利旅行家马可·波罗逝世700周年。为了纪念这一重要事件，意大利各地举办了许多庆祝活动。马可·波罗纪念活动全国委员会成员、威尼斯前副市长劳拉·芬卡托接受人民网采访，分享了威尼斯组织的各种文化活动，畅谈纪念马可·波罗的意义。芬卡托认为，马可波罗是世界上最著名的旅行者之一，也是激励意大利与中国促进跨文化对话与交流的重要榜样。

对芬卡托来说，马可·波罗展示了如何尊重不同文化并跨越差异相互理解。她说，“当他的家族决定前往中国时，马可·波罗还是一个年轻人。他在中国曾是文官、商人以及外交官。最重要的是，他回到意大利后将自己的经历记录下来，让我们得以了解他那段非凡的旅程。我们需要更好地理解和欣赏他在当时如何促进了意大利和中国之间的友好关系。”

芬卡托介绍，为纪念马可·波罗逝世700周年，意大利和中国都组织了许多活动，让更多人了解东西方交流的影响。从威尼斯的展览到苏州、杭州、扬州，这些马可·波罗在中国旅行时曾到访的城市，均举办了各项庆祝活动。芬卡托表示：“马可·波罗帮助我们创造了一个更好的时代，并改善了东西方之间的关系。”

芬卡托特别介绍今年威尼斯庆祝活动的一大亮点——在威尼斯总督府举办的“马可·波罗的世界：一位十三世纪威尼斯商人的旅行”展览。她解释道，这里的“世界”指的是马可·波罗通过他的著作，让人们不仅了解一个地方，还了解到世界各地的文明。展览分为多个部分，开篇巨副画作记录了马可·波罗在中世纪时期访问的地方。芬卡托强调：“在这个展览里，你可以看到来自中国以及世界各地的不同文物。许多展品是从海外博物馆借来的，中国展区的许多展品来自上海博物馆，这样的合作也进一步加强了意中之间的文化交流。”

芬卡托还提到，为了纪念马可·波罗，意中之间开展了许多其他合作。在采访当天，威尼斯和姐妹城市苏州正在举行一场名为“马可·波罗杯”的龙舟挑战赛。一支队伍来自苏州，另一支队伍由威尼斯大学的学生组成，现场热闹非凡。芬卡托兴奋地说：“威尼斯的划船技术非常出色，划龙舟将会是一种全新的体验。这次的比赛既是对中国文化的致敬，也是对威尼斯文化的庆祝。”

在采访中，芬卡托多次强调，推动更美好未来的唯一方式是展开积极的对话和文化交流。“搭建桥梁并不容易，需要我们每一个人参与其中，需要我们彼此相互理解和尊重。”她表示：“文化是我们的希望，威尼斯和苏州之间文化交流树立了良好典范。”她对意大利与中国在未来展开更多合作充满期待。

(责编：刘洁妍、杨牧)