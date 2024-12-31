新华社北京12月31日电 美国企业家埃隆·马斯克日前在德国媒体发表支持德国选择党的言论后，德国政府发言人和政界人士认为他公开干涉定于2025年2月举行的德国议会下院联邦议院选举。选择党在德国被视为极右翼政党，该党主席爱丽丝·魏德尔将角逐德国总理职位。

马斯克日前在德国媒体发文力挺选择党。“德国正处于十字路口，它的未来面临经济和文化崩塌。”马斯克写道，“作为对德国工业和技术行业有巨大投资的人，我有资格就德国的政治道路公开发表看法。选择党是这个国家最后的希望之光……能带领这个国家走向经济繁荣、文化完整和技术创新。这将不只是希望，而将成为现实。”

这是12月16日在柏林拍摄的德国国会大厦一角。新华社记者杜哲宇摄

马斯克先前还在社交媒体X上发文，称“只有选择党能够救德国”。

德国政府发言人克里斯蒂安娜·赫夫曼12月30日说，马斯克的言论“的确是试图影响（德国）联邦选举的例证”。

德国基督教民主联盟主席、下届总理候选人弗里德里希·默茨12月29日接受德国媒体采访时回应道，马斯克的言论“指手画脚”，“想象一下，如果一名知名德国企业家在美国总统竞选期间在《纽约时报》上发表类似文章，美国人会如何反应”。

德国社会民主党领导人萨斯基娅·埃斯肯说：“任何外人试图影响我们的选举……都会受到我们的强烈抵制。”

2017年9月29日，在澳大利亚阿德莱德，美国企业家埃隆·马斯克在第68届国际宇航大会闭幕式前做主旨演讲。新华社发（闫寒摄）

作为知名企业家和全球首富，马斯克在2024年美国总统选举中全力助共和党人唐纳德·特朗普当选，成为特朗普团队中的明星。

据俄罗斯卫星通讯社报道，魏德尔在社交媒体X上转发了马斯克的言论，不过没有发表个人看法。（惠晓霜）

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