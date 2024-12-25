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美国航空公司停飞航班或因软件故障

2024年12月25日08:52 | 来源：新华网
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12月24日，一架美国航空公司飞机降落美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场。新华社记者 胡友松 摄

12月24日，一架美国航空公司飞机降落美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场。新华社记者 胡友松 摄

　　新华社纽约12月24日电（记者刘亚南）美国联邦航空管理局24日早间对美国航空公司所有国内航班短暂发布“停飞令”。美国航空公司一名发言人稍后表示，截至美东时间当天7时55分，该“停飞令”已经解除。停飞原因或为软件故障。

　　美国航空公司24日稍早通过社交媒体发布消息说，由于“技术问题”，美国航空公司在全国范围内停飞所有航班。该公司在社交媒体回复用户提问时表示，将“在最短时间内”解决问题。

12月24日，一架美国航空公司飞机在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场准备起飞。新华社记者 胡友松 摄

12月24日，一架美国航空公司飞机在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场准备起飞。新华社记者 胡友松 摄

　　美国联邦航空管理局随后发布公告说，应美国航空公司要求，停飞该公司在美全国范围内所有航班。约一小时后，联邦航空管理局更新公告信息，取消这一“停飞令”。

　　美国航空尚未披露所遇到“技术问题”的细节。有消息称，这一“技术问题”或为软件故障造成航空公司无法进行称重和航班需求测算。

　　由于临近假期，美国航空市场近日异常繁忙。美国联邦航空管理局预计，24日美国有约3万个航班起降。

(责编：崔译戈、张悦)

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