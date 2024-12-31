新华社日内瓦12月30日电（记者 王娅楠）世界气象组织30日发布新闻公报说，2024年气候变化的影响席卷全球，对自然环境以及人类社会和经济活动产生了连锁效应。该组织敦促国际社会立即采取行动，应对气候变化。

世界气象组织说，2024年将成为有记录以来最热的一年，而包括2024年在内的过去10年是有记录以来最热的10年。目前，大气中的温室气体浓度仍在继续上升，可能使全球变暖加剧。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛在公报中说，“2024年，我们在许多国家目睹了破纪录的降雨、洪水等事件以及可怕的生命损失”，气候变化的影响波及各大洲。绍洛表示，“如果我们想要一个更安全的地球，必须现在就行动起来。这是我们的责任、共同的责任、全球的责任。”

世界气象组织说，2024年该组织发布了一系列报告，强调了气候变化的快速发展及其对可持续发展各个方面的深远影响。2025年，该组织将继续协调全球对气候状况的观测和监测工作，支持国际社会减缓和适应气候变化的努力。

2025年是世界气象组织成立75周年。据介绍，世界气象组织将继续推动落实联合国全民早期预警倡议，支持适应气候变化活动。此外，世界气象组织还将推进全球温室气体监测计划，携手联合国教科文组织共同支持2025年国际冰川保护年。

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