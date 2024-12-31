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通讯｜飞去北国迎新年——新加坡游客体验“中国行”

2024年12月31日13:39 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡12月31日电　通讯｜飞去北国迎新年——新加坡游客体验“中国行”

　　新华社记者舒畅　蔡蜀亚　刘春涛

　　2025年的第一场旅行，李镁欣决定从位于赤道的“狮城”飞往中国东北“雪国”——从长春到延吉，再到长白山，在冰天雪地中迎接新的一年。

　　李镁欣27岁，马来西亚人，常居新加坡。过去一年，她去过许多中国城市：从广州、深圳，到北京、哈尔滨，再到成都、重庆。得益于中国与新加坡、马来西亚等国的互免签证政策，她欣喜地发现身边越来越多朋友开启了前往中国的旅程。

　　2023年7月，中国恢复了对新加坡公民15天免签政策；2024年2月，两国正式实现互免签证，并将停留时间延长至30天。

　　在便利化政策加持下，中新旅游交流日渐紧密。根据新加坡旅游局数据，2024年前11个月，共有289万中国游客到访新加坡，同比增长134.1%；中国也是新加坡最大的游客来源地。2024年前7个月，赴北京旅游的新加坡游客就达10万人次左右，同比增长350.3%。

　　除互访人数激增外，旅行方式也发生了变化。过去，前往中国的新加坡游客主要是到广东、福建等地探亲、祭祖，而如今，不少年轻人选择周末飞往深圳、成都，换个环境、休个小假。新加坡华运旅游有限公司董事长李良义说，入境停留时间延长至30天，使游客有更充裕时间去体验更长的旅行路线，比如“丝绸之路”线路，通常需要近20天的行程。

　　越来越多像李镁欣一样的年轻人，将目光投向中国。希尔顿集团一项调查显示，越来越多新加坡年轻人对中国丰富的文化遗产兴趣浓厚。北京和上海依旧热门，但他们探索的脚步远不止于此——从西安的大唐历史，到新疆、西藏、云南的自然风光和文化魅力，更多旅游目的地成为年轻人新宠。

　　新加坡全国旅行社协会执行委员会秘书长陈章豪说，中国城市及文化的多样性和活力正吸引更多年轻游客到访。据业内人士观察，社交媒体正在助力中国景点“扩散出圈”。例如，某部电视剧的取景地，先是在中国社交媒体上成为游客热门打卡地，而后被新加坡的华人刷到，一些人随即飞往中国打卡，将旅程做成英文内容发布，由此又在新加坡的社交媒体上火起来，从而吸引更多人前往中国。

　　这一趋势的背后，是中国日益优化的旅游体验。从支付到交通，从服务语言到景区设施，中国的国际化程度正快速提升。手机支付软件也优化了境外银行卡绑定流程，让外国游客在使用移动支付时更加顺畅。不少新加坡游客发现，从订票、支付到查询路线，旅行时生活配套相关的应用软件一应俱全。

　　对李镁欣和她的朋友们而言，到中国旅行，还有一个额外的好处：用中国网购平台购物更便捷。在新加坡登录中国电商平台购物，往往需要支付运费等，商品种类也有限制。去中国旅行前，李镁欣会提前下单心仪的商品，商品可以包邮直接寄到酒店，省钱又高效。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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